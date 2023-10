ZAŠTO JE MITAR KARAKTER, A TADIĆ MOMAK ZA DESETKU I ŠTA ČEKA LAZARA U NEMAČKOJ? Dika Stojanović potpuno iskreno o zvezdama Srbije

Fudbaleri Srbije na dobrom su putu da se plasiraju na Evropsko prvenstvu u Nemačkoj sledeće godine.

Junaci trijumfa nad Crnom Gorom (3:1) koji je Orlovima širom otvorio EURO 2024 bili su Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić. O tome kakvi su ljudi, koliko im znači igranje za Srbiju, otkriva Stevan Dika Stojanović, direktor A reprezentacije.

- Hajde ovako... Atmosfera u reprezentaciji je sjajna, momci dolaze sa osmehom na svako okupljanje. Kako oni koji su u rotaciji, tako i oni koji ne igraju redovno. Svi pružaju maksimum. Ne volim bilo koga da izdvajam, jer su svi momci posvećeni reprezentaciji, ali kad već insistirate. Mitar je karakter! Voli da igra za Srbiju! Kao i svi ostali. Svi znamo kakav je momak, da uvek daje 110 odsto sebe za Srbiju - jasan je Stevan Stojanović u razgovoru za Kurir.

Dušan Tadić bi baš na EURO 2024 mogao da postane novi rekorder po broju utakmica za Srbiju.

- To je takav momak, da zaslužuje da obori sve rekorde! Veoma ozbiljan, pravi vođa na terenu i van njega. Iz taktičkih razloga bio je rezerva u Mađarskoj. To je prihvatio bez prigovora. I to govori kakav je on, ali i kakva je atmosfera u reprezentaciji. Tadić je momak za "desetku" privatno, a kao fudbaler šta da pričam... Pokazuje on sve na terenu. Namestio je gol protiv Crne Gore, a onda ga i dao.

Stevan Stojanović i selektor Dragan Stojković zaslužni su za dolazak Lazara Samardžića u reprezentaciju Srbije. Ne treba zaboraviti da je on prošao sve kategorije Nemačke. Zato čudi što nema veću minutažu.

- Lazar je momak za naredna takmičenja! Videćete, već za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj. Onih 15-ak minuta protiv Crne Gore koliko je igrao, pokazao je kvalitet. Dobijaće sve veću minutažu. Teško je, na njegovom mestu, zna se ko igra. Lazar je kvalitet i budućnost srpskog fudbala - jasan je Stevan Stojanović.

