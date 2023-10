SVI SE PITAJU ŠTA JE PIKSI REKAO IGRAČIMA U SVLAČIONICI: Nikola Milenković je otkrio kako je selektor reagovao posle šokantnih 1:1

Selektor srpskih fudbalera Dragan Stojković Piksi nije gubio glavu posle šokantnih 1:1 na poluvremenu protiv Crne Gore.

foto: FSS

Tada su igrači i selektor počašćeni zvižducima publike sa zapadne tribine stadiona "Rajko Mitić". Sigurno je da nije bilo lako sačuvati mir i prisebnost u tim trenucima, u ovako važnoj utakmici, gde pobeda otvara vrata Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

O tome šta je Dragan Stojković rekao fudbalerima i kakvu taktiku je spremio govori Nikola Milenković, defanzivac Orlova:

- Selektor Dragan Stojković nam je u poluvremenu rekao da ostanemo mirni. Rekao nam je i da zna da ćemo da dobijemo utakmicu, da nastavimo sa istom igrom, da ćemo dati drugi gol i da ćemo pobediti. To je ono što nam je bilo potrebno da sačuvamo mirnoću, jer je bio šok kada smo primili gol za 1:1. Posle toga smo dobro reagovali kao tim i odneli pobedu - otkrio je defanzivac Srbije Nikola Milenković za sajt FSS i dodao:

- Korak smo bliže EP, korak bliže ulasku u istoriju. Pobedu posvećujemo našem narodu i srećni smo zbog toga. Za rođendan sam, izmedju ostalog, poželeo da se plasiramo na EP. Između nas vlada sjajna hemija, svi se družimo. To je ono što krasi tim i što je bitno. To je ono što krasi vrhunski tim, to je taj timski dih. Kada je teško i kada ne ide, taj timski dih dolazi do izražaja.

Srbija poslednju utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igra 19. novembra u Leskovcu protiv Bugarske.

Kurir sport

01:49 RANKO STOJIĆ U USIJANJU DANA: Piksi je mnogo potrebniji Savezu, nego Savez Piksiju (KURIR TELEVIZIJA)