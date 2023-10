REPREZENTATIVAC SRBIJE U CENTRU SKANDALA! Sukobio se sa saigračem usred meča, PALE I PRETNJE! Obojica momentalno kažnjeni! (VIDEO)

Srpski reprezentativac i igrač Panatinaikosa imao je žestok sukob sa saigračem Vilijanom Aaom na utakmici protiv Panseraikosa.

Krajnje neobjašnjiv incident odvio se u finišu prvog poluvremena, u momentu kada je Panatinaikos imao ubedljivu rezultatsku prednost (3:0).

Mladenović se pripremao da izvede slobodan udarac kada je iz odbrane stigao Arao i dobacio nešto srpskom reprezentativcu. Filipu se to nimalo nije svidelo pa je ušao u verbalni sukob sa Brazilcem. Dok su ih saigrači razdvajali Mladenović je ljutito pokazao Brazilcu da ga čeka u svlačionici.

Na kraju, tu su obojica i ostali, jer je trener Ivan Jovanović zbog sramnog ponašanja odlučio da ih zameni na poluvremenu.

"Dešava se to u fudbalu, ali nama to nije potrebno u meču gde je rezultat 3:0. Imamo te dečije bolesti i timski ćemo ih eliminisati po svaku cenu. Ne znam odakle nervoza. Zbog toga su ostali u svlačionici. Nisu bila samo njih dvojica, i drugi su mogli da ostanu u svlačionici. To je nešto što narušava imidž tima. Čudno je da je bio rezultat 3:0. Radićemo na tome da se ovako nešto ne ponovi u budućnosti", rekao je Jovanović nakon meča.

