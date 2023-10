SRBIJA DOBIJA NOVU KOŠARKAŠKU LIGU? Svetislav Pešić DAO ZELENO SVETLO: Igraće Partizan i Crvena zvezda, sve se MENJA IZ KORENA!

Večita tema u srpskoj košarci jeste slučaj KLS.

Košarkaška liga Srbije već neko vreme nema reputaciju i kvalitet kakav bi trebalo da ima, a prethodnih meseci bilo je mnogo reči o stvaranju novog takmičenja u kome bi učešće uzeli svi najbolji srpski klubovi.

Sada je počela i realizacija ovog projekta - napravljeni su i prvi koraci o kojima se oglasio i direktor KLS, Aleksandar Grujin.

Ukoliko sve bude teklo po planu, od sezone 2025/26 Košarkašku ligu Srbije igraće svi srpski klubovi, računajući i one najbolje koji zbog obaveza u regionalnoj ligi i evropskim takmičenjima trenutno nemaju prostora u kalendaru za srpsko prvenstvo!

- Na sastanku koji smo imali govorili smo o dve teme usklađivanju kalendara KLS sa potrebama reprezentacije i odluci Skupštine KLS o formiranju Profesionalne lige Srbije donetoj na Staroj planini pred početak sezone. Dogovor je da se napravi platforma sa kojom će da se izađe pred klubove. U njoj bi od početka do kraja igrali svi naši klubovi, računajući naravno i one najveće. To je neophodno zbog razvoja i masovnosti srpske košarke, jer u Leskovcu, Kraljevu, Užicu, Valjevu, Vršcu i svim drugim velikim centrima svi žele da vide Partizan i Crvenu zvezdu. Istovremeno, cilj nam je da se kroz naše takmičenje ostvari prohodnost ka FIBA takmičenjima i Evrokupu - rekao je Aleksandar Grujin, pa dodao da je čitav projekat podržao i selektor Orlova Svetislav Pešić:

- Oduševljen je idejom i dao je maksimalnu podršku. Prihvatio je da bude jedan od članova Radne grupe i aktivno učestvuje u projektu. Uz njega, u ovom telu bi trebalo da budu predstavnik saveza, predstavnici naših najvećih klubova, članovi iz klubova KLS i menadžmenta lige.

Podsećamo, selektor Svetislav Pešić govorio je i tokom i posle Mundobasketa na Filipinima da Srbiji fali jaka domaća liga, u kojoj bi se tokom cele sezone nadmetali svi klubovi. Sada su konkretni koraci preduzeti i videćemo da li će se projekat realizovati.

