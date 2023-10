"O TOME NE PRIČAM U JAVNOSTI" Novinarku je jedna stvar POSEBNO ZANIMALA, ali ovaj odgovor od Novaka Đokovića NIJE očekivala!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković dao je opširan intervju za "Jurosport" u kom je otvoreno pričao o brojnim stvarima.

Novaka očekuje novi izazov na Mastersu u Parizu, a francusku novinarku je zanimalo gde srpski as pronalazi tu motivaciju koju ima u ogromnoj meri.

Takođe, upitala ga je da li će spremiti jaknu sa brojem 25, kao što je bio slučaj kada je osvajao 23. i 24. titulu na Rolan Garosu i US Openu.

Francusku novinarku je zanimalo da li Đoković već sprema jaknu sa brojem 25, kao što je bio slučaj kada je osvajao 23. i 24. titulu na Rolan Garosu i US Openu.

"Date su mi instrukcije da o tome ne pričam o javnosti (smeh). To su sjani problemi. Ako 25. titula dođe u januaru, to bi bilo sjajno. Dobio sam sjajne reakcije nakon prethodne dve jakne i nadam se da je Lakost proizveo dosta. Srećan sam sa 24. titule, znam da ljudi, naročito u mojoj zemlji kažu ‘Hajde, idemo na 25, 30‘. Da je tako lako, bilo bi sjajno", kazao je Đoković i potom odgovorio na konstataciju novinarke "da on čini da takve stvare izgledaju lako":

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

"Ne znam kako izgleda, ali znam kakav je osećaj. Morate da zaradite to. Osećam se kao mačka sa devet života. Svaki put kad igram Grend slem, izgubim jedan. Morate u potpunosti da budete uključeni u to takmičenje. Sad više nego ranije. To je i razlog zašto sada imam veće pauze, moram da se ‘dopunim‘."

Novak od Dejvis kupa u Valensiji nije se pojavljivao na terenu, kako sam kaže, vrlo mu je prijao odmor sa porodicom. "Bilo je to sjajnih mesec i po dana koje sam uspeo da provedem sa svojom decom, ženom, roditeljima, prijateljima... Kvalitetno provedeno vreme sa njima je nešto što veoma cenim, ali i nešto što nisam imao poslednjih 15, 20 godina. Pokušavam da provedem svaki mogući trenutak sa njima", objasnio je Đoković.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Gde je otišao Novak Đoković nakon izlaska na balkom