SPREMAN ZA POVRATAK U SRPSKI FUDBAL: Aleksandar Stanisavljević posle sjajnih igara u inostranstvu želi da se vrati u domovinu

Nakon tri više nego uspešne sezone provedene u inostranstvu, srpski internacionalac Aleksandar Stanisavljević doneo je odluku da se vrati u domovinu.

Iskusni 34-godišnji vezista smatra da i dalje može da pruži igre na zavidnom nivou, i to upravo u domaćoj Superligi.

Pošto su se roditelji preselili u Austriju kada je bio još beba, njegovi prvi fudbalski koraci su vezani upravo za ovu državu. Prošao je čuvenu akademiju u Ridu, kratko vreme se zadržao u Mađarskoj, a zatim se vratio u Austriju.

Rođenog Požarevljanina, međutim, i tada je vukao san o povratku u Srbiju. To se i desilo. Igrao je za Slogu iz Petrovca na Mlavi, gde mu je trener bio Nenad Vanić. Posle toga je otišao u OFK Beograd, a zatim u Donji Srem. Posle uspešne sezone u klubu iz Pećinaca preselio se u Vojvodinu.

Ljubitelji fudbala pamte Stanisavljevića posebno po sezoni u novosadskom klubu sa stadiona "Karađorđe". Sjajna ekipa je tada deklasirala čuvenu Sampdoriju sa 4:0 u gostima, uz gol i asistenciju Stanisavljevića, o čemu je nedavno pričao za Kurir.

- U Vojvodini smo imali velikog stručnjaka Zlatomira Zagorčića. On mi je kratko prethodno i u Donjem Sremu bio trener. Verovao je u svakom trenutku u ekipu. Tu je bio i pokojni Zoltan Sabo u stručnom štabu. Imali smo jako kvalitetnu ekipu, uz vrhunski stručni štab i odličan rad. Naježio sam se sada dok pričam o tom periodu, kad se setim kako izlazimo na stadion "Karađorđe", čeka nas pun stadion, navijači, te emocije... A tek Sampdorija tamo u Italiji i pobeda od 4:0! Ne mogu da kažem da smo to očekivali, ali smo verovali u svakom trenutku da možemo da ih dobijemo. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Napravili smo veliki, dobar rezultat. Te emocije i to sećanje koje ostaje je nešto prelepo. Smatram da je to grad za primer jer već 10 godina pravi ljudi vode grad, i to se oslikava na sve segmente društva, naravno i na sport. Kao neko ko je poslednjih godina boravio u inostranstvu mogu da pogledam objektivnije sliku. Srećan sam što Srbija ide pravim putem zahvaljujući politici mira, integriteta, prosperiteta i stranih investicija. Želja mi je da se vratim u moju zemlju koju volim najviše na svetu, jer mladi ljudi su snaga države. Da se zajedno borimo za bolje sutra. Nije lako, puno je prepreka ali verujem u dobre stvari!

Stanisavljevića iz vremena provedenog u Vojvodini pamte i po golu Partizanu u derbiju.

- Jedan od najlepših golova u karijeri. Interesantna je priča oko tog gola. Prethodno sam sličan gol dao mađarskom MTK. Tada me je jedan novinar bocnuo, napisao je da je gol bio plod više sreće nego znanja. Tada sam izjavio, ako ponovim takav gol da se ne piše da je sreća. Prošlo je otprilike mesec dana, a Partizanu sam dao gol iz još teže situacije. Tada smo pobedili 3:2 na punom "Karađorđu".

Stanisavljević je posle Vojvodine igrao za Radnički iz Niša i Voždovac, a inostranu karijeru je gradio u Grčkoj, Izraelu i poslednjih godina u Uzbekistanu. Između ostalog, bio je prvi asistent lige, a često i strelac bitnih golova za svoj klub Kizilkum. Sada želi da svoje iskustvo i kvalitet prenese na terene Super lige Srbije.

Kurir sport

Bonus video:

00:22 171. večiti derbi - slavlje fudbalera Partizana