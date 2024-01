BOMBA SA BANOVOG BRDA: Slobodan Tedić se vratio u Čukarički! Matijašević: Ispunila nam se velika želja

Čukarički je rešio pitanje napadača za prolećni deo sezone, a čini se i na duži vremenski period. Iz Mančester sitija na Banovo brdo vratio se Slobodan Tedić, momak koji je član slavnog engleskog kluba, aktuelnog prvaka sveta, postao pre tri i po godine.

Bivši mladi reprezentativac Srbije potpisao je ugovor na dve godine sa Čukaričkim, biće ovo njegov drug mandat među belo-crnima. U prvom je prošao mlađe selekcije Brđana, debitovao je za prvi tim 14. oktobra 2017. godine. Od tada, dres Čukaričkog nosio je 75 puta, postigao je 21 gol.

- U dogovoru sa porodicom, menadžerom i sportskim sektorom Čukaričkog zaključili smo da je najbolje rešenje da se vratim na Banovo brdo. To je najbolje u ovom trenutku, došao sam svojoj kući, proveo sam ovde četiri godine, isti period igrao u inostranstvu. Vraćam se bogatiji za to iskustvo, u želji da pomognem ekipi da se ponovo izbori za plasman u Evropu. Moje je da dam maksimum i da postižem golove - konkretan je bio Tedić.

Momak koji je prošao mlađe kategorije Vojvodine, potom i Čukaričkog, gde je debitovao u seniorskom fudbalu, u međuvremenu je nastupao još za holandski Cvole, kao i engleske timove Barnsli i Čarlton.

- Bilo je vrlo dobro u prvom mandatu na Banovom brdu, ali uvek može bolje, težimo ka tome. Čeka nas borba na dva fronta, Čukarički sigurno ima velike ambicije i u Super ligi i u Kupu Srbije. Znam kako sve ovde funkcioniše, neće biti potrebno vreme za prilagođavanje - kazao je Tedić.

Matijašević: Bio nam je potreban igrač kao što je Tedić

Čukarički je pred polazak na pripreme na Kipar rešio pitanje napadača, iz Mančester sitija vratio je Slobodana tedića, nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije. Zadovoljan zbog obavljenog posla bio je i sportski direktor kluba Vladimir Matijašević.

- Naša velika želja je bio povratak Slobodana Tedića u Čukarički. Odlično ga poznajemo, znamo njegove kvalitete. Ujedno, imali smo nedostatak igrača u špicu, posle odlaska Adetunđija na toj poziciji ostao je samo mladi Cvetković. Potrebno nam je i iskustvo koje je Tedić u međuvremenu stekao, poznaje ovaj klub, znamo i mi njega. Takođe, sa Sitijem smo se dogovorili, biće naš igrač – poručio je Matijašević, koji je potom govorio o ostalim dešavanjima u zimskom prelaznom roku:

foto: FK Čukarički

- Do polaska na pripreme na Kipar trebalo bi da dovedemo još jednog-dvojicu igrača, sve će biti poznato u narednim danima. Možda bude i nekih odlazaka, sad je već gužva u svlačionici. Mateo Anlivi je blizu pozajmice, radi se o klubu iz naše lige, trebalo bi da bude rešen i status Stefana Tomovića, imamo dve-tri opcije na stolu. Ostaje da se vidi i šta će biti sa golmanom Belićem, tu se pita i trener golmana Oliver Kovačević, ali će i to biti poznato do četvrtka – otkrio je Matijašević.