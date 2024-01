"DOŠAO JE U MOJ PROSTOR DA ME PROVOCIRA" Hrvatski trener progovorio o sukobu sa Saneom: Da pričam sa njim? Zašto bih?

Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su na svom terenu Union Berlin sa 1:0 u zaostaloj utakmici 13. kola nemačke Bundeslige.

Ovaj meč obeležile su i varnice na terenu, a u glavnoj ulozi bili su trener Nenad Bjelica i fudbaler Liroj Sane.

Incident se dogodio u trenutku kada je lopta izašla u aut, Bjelica je došao do nje i nije hteo da je preda Saneu koji je hteo da jevrati u igru.

Sane je krenuo da otme loptu Hrvatu, na šta je Bjelica bacio loptu iza leđa, a onda se verbalno, pa fizički sukobio sa ofanzivcem Bajerna.

Gurnuo je Sanea rukom u lice dva puta, a veći sukob i pesničenje su sprečili saigrači i struči štab koji se našao u njihovoj blizini.

Sada je svoje viđenje čitave situacije dao i Nenad Bjelica:

- Bio sam u svom prostoru, hteo sam da uzmem loptu i dam je Saneu. On me odgurnuo i naravno da sam onda reagovao. Došao je da me provocira u moj prostor - rekao je hrvatski stručnjak, pa dodao:

- Odgurnuo me u mom prostoru i reagovao sam, ali nisam reagovao onako kako bih trebalo da reagujem kao trener. Nisam pričao sa Saneom posle. Zašto bih? To su emocije u fudbalu, a ta je bila pogrešna. Žao mi je zbog greške, ali i da sad mogu nešto da promenim, ne bih to učinio. Razumem zašto sam dobio crveni karton. Još sam bio i ljut zbog mogućeg penala za nas pre toga.

Kurir sport / Ž.S.

