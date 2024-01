"PIKSI MORA DA PROGUTA SVOJ EGOIZAM I SUJETU" Legendarni as grmi: Doživećemo najveću bruku u istoriji Srbije ako OVO ne promenimo

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo prvi put posle 24 godine i 2000. godine kada smo poslednji put bili na najvećoj evropskoj smotri. "Orlovi" su dobili po mnogima veoma tešku grupu sa Engleskom koja je prvi favorit da prigrli trofej, kao i Danske koja se uvek nalaze u drugom redu favorita i Slovenije. Mnogi smatraju da selektor Dragan Stojković Piksi mora da pribegne za promenom sistema igre ukoliko želi rezultat u Nemačkoj, a u tu grupu spada i Saša Đani Ćurčić koji se toga dotakao u velikom intervjuu koji je dao za Kurir.

foto: Printscreen

- Dragan Stojković Piksi treba nekada da proguta svoj egoizam i sujetu, ja mu dobro mislim. Ja isto da sam na Piksijevom mestu i da vidim tamo nekog Ćurčića da na nekoj televiziji nešto pametno kaže rekao bi "uu vidi ovaj je rekao nešto pametno". Mi ne možemo da igramo sa tri pozadi. Igrao sam sa Geretom Sautgejtom dve godine, sa selektorom Engleske. Radiću u Nemačkoj za "Skysport" televiziju, komentarisaću Euro. Ne smemo da igramo sa tri pozadi, doživećemo najveću blamažu u istoriji Srbije. Kajl Voker se sa beka ubacuje na špica, ne možemo sa tri pozadi, ubiće nas Foden, Saka, Griliš. Kanonada, biće sedam do deset nula - istakao je bivši igrač Kristal Palasa.

foto: PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Igra sa tri pozadi jeste dosta rizična, a jedan od razloga koji su navodili selektor i sportski direktor Stevan Stojanović jeste to da Srbija nema desne bekove. Đani smatra da to nije tačno i kaže ono što bi on uradio da se nalazi na Piksijevom mestu.

- Ima i druga strana ja već znam šta se priča u reprezentaciji Engleske, a to je da Stouns i Megvajer ne mogu da se nameću sa Mitrom, ne mogu da skoče sa njim. Samo mu treba bocnuti loptu, prebaciti prvu stativu, bocnite mu bre loptu. Živković deset puta u Leskovcu centrira i ne može da prebaci prvu stativu. Ovi ne mogu da se nose sa njim, zato se Geret Sautgejt Mitra najviše plaši. Ja sad dajem "inside" informacije, Piksi mora da igra sa četiri pozadi, sa klasičnim bekovima. Ja da sam bio selektor u Kataru, bekovi bi mi bili Urošević i Aksentijević, moramo da imamo četiri igrača u odbrani, to je recept za uspeh. Selektor i sportski direktor reprezentacije su dali izjavu "da Srbija nema desne bekove", kako nema desne bekove evo ga ovaj mali potpisao za Aston Vilu. Gde će Aston Vila da pogreši u skautingu? On je to izjavio, ja pao u nesvest kad sam to video. Nije da nema, nego vi ne znate da vidite i da skautirate u tome je problem.

Ceo intervju sa Sašom Đanijem Ćurčićem moći ćete da pričitate na našem portalu, ali i štampanom izdanju u narednih nekoliko dana.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez pisane dozvole autora ili uredništva, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO:

05:26 DOLASKOM DŽAJIĆA ZA PREDSEDNIKA FSS POPRAVLJA SE ODNOS ZVEZDE I PARTIZANA! Bjelinić: Ako Vidić pobedi FUDBAL SE MENJA IZ KORENA