"TREBALO JE DA DOĐEM U ZVEZDU, OTAC I JA SMO ČEKALI DŽAJU..." Legenda Partizana otkrila NEPOZNATU ANEGDOTU: Može on to da POTVRDI!

Crvena zvezda i Partizan kroz svoju dugu istoriju su vodili mnoge velike borbe na terenu, ali isto tako i van njega. Gotovo da nije bilo igrača za koga je zainteresovan jedan, a da nije i drugi klub. Baš takav jedan primer jeste i Saša Đani Ćurčić za kojeg je malo poznato da je pre crno-belih mogao da završi na crveno-beloj strani Topčiderskog brda. To je i otkrio u velikom intervjuu koji je dao za Kurir.

- Jeste, istina je. Otac i ja smo čekali Džajića, na Karaburmi gde on ima stan. To je bilo pre nego što je Zvezda osvojila Ligu šampiona, ja sam tu trebalo da dođem na mesto Jugovića. Juga je bio u Radu, a ja u Ofki, ali su onda Džaji rekli da sam ja "novi" Milko Đurovski, "novi" Vladan Lukić i da je to novi problem, a to može i on da potvrdi - rekao je bivši igrač Boltona.

