NI U MRTVAČKOM SANDUKU NEĆU U PARTIZAN! Đani Ćurčić ZAGRMEO: Da li je tu Vazura ili neki bankomat navijač, tamo neću KROČITI!

Fudbaleri Partizana završili su minulu godinu na prvom mestu Superlige i okitili su se zvanjem jesenjeg prvaka. Sutuaciju u taboru crno-belih i generalno u klubu komentarisao je nekadašnji igrač kluba iz Humske Saša Đani Ćurčić u velikom intervjuu koji je dao za Kurir. Na samom početku rekao je da ne prati "parni valjak", ali i srpski fudbal.

- Šta ima da pratim tu zemljače, sta tu ima da se prati. Ali pazi ne mislim da igrače, ja srpski fudbal ne pratim zbog trenera, treneri su najveće kukavice. Koga da gledam tamo 90 i više minuta, treba biti lud čovek da ti to gledaš. Da gledam kukavice koje parkiraju parking servis i šlep. Nažalost, bez obzira što smo kolege imam svoj stav i imam svoje viđenje. Ja nisam bio na stadionu Partizana u Humskoj više od 15 godina, niti će moja noga tamo ikada kročiti. Želim da ovim putem pošaljem anglomanijsku poruku, jer se nešto pojavljuje da sam ja protiv nekog Vazure, ne znam ni ko je čovek. Nisam ja protiv Vazure i posle njega doći će neko drugi, neki džeparoš, bankomat navijač. Nemam ja ništa sa njima niti ću se ikad pojaviti i da ode Vučelić, neću se pojaviti. To je moj stav, nemam ništa s njima i taj stadion me nikad više neće videti do kraja života - rekao je bivši igrač kluba sa crno-bele strane Topčiderskog brda.

Na pitanje da li bi se u budućnosti prihvatio mesta trenera nekadašnjeg kluba Đani ima jasan stav.

- Nikad u životu, ne probudila mi se majka Radmila i otac Svetozar, ni u mrtvačkom sanduku, pošto ja ne idem u rupu. A ne mogu da ti kažem da idem u mrtvački sanduk kad ne idem. Nema potrebe da pričamo o Partizanu da pominjemo tu temu, ta tema je završena, zabranjena mojoj porodici, a to nije moj bunt prema upravi, nemam ništa s njima. Šta da ti kažem kad moj Svetozar Ćurčić zna svaku sekundu utakmice iz 1966. godine, ne sve igrače nego i decu igrača Kovačevića, išao je na stadion. Taj Partizan iz 1966. ne postoji više, nemam ništa protiv njih, ali je jednostavno to moj stav - izričit je fudbaler koji je iz Ofk Beograda došao u Humsku.

Ceo intervju sa Sašom Đanijem Ćurčićem moći ćete da pričitate na našem portalu, ali i štampanom izdanju u narednih nekoliko dana.

