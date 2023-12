(UŽIVO) PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: 171. večiti derbi daje odgovor na pitanje: KO ĆE BITI JESENJI ŠAMPION? POZNATI SASTAVI!

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraju 171. večiti derbi u okviru zaostalog 9. kola Superlige Srbije.

Ovaj meč na programu je od 18.00 časova.

SASTAVI PARTIZAN 4-3-3: Jovanović, Antić, Stojković, Marković, Ilić, Stjepanović, Belić, Natho, Zahid, Kalulu, Saldanja. CRVENA ZVEZDA 4-2-3-1: Glazer, Nedeljković, Dragović, Spajić, Hvang, Mijailović, Olajinka, Bukari, Katai, Mijatović.

BOJKOT GROBARA SE NASTAVLJA Navijači Partizana oglasili su se dan pred 171. večiti derbi i stavili tačku na sve spekulacije - na utakmicu protiv Crvene zvezde neće doći! Južna tribina će i ovog puta biti prazna, a očekuje de dolazak nekoliko hiljada pristalica crveno-belog tima.

UOČI MEČA

Crno-beli su dugo bili prvi na tabeli, međutim, nakon nekoliko kikseva, aktuelni prvak ih je prestigao i sa dva boda više drži čelo tabele.

Prethodna četiri međusobna susreta na ovom stadionu završena su nerešeno, dok su crveno-beli poslednji put slavili u februaru 2016. godine.

Izabranici Igora Duljaja u ovaj duel ulaze posle poraza od Radničkog u Nišu, te remijem sa istoimenim klubom iz Kragujevca, pa u lošijem raspoloženju očekuju 171. večiti derbi.

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da je Crvena zvezda bila favorit i kad je njegova ekipa imala bodovnu prednost na tabeli i naveo da njegovi igrači nemaju nikakav pritisak u predstojećem 171. "večitom" derbiju.

"Crvena zvezda je igrala Ligu šampiona, u ovom prelaznom roku su doveli odlične igrače i dok smo imali šest bodova prednosti oni su i tada bili favoriti. Mi smo uvek pričali da nam je svaka naredna utakmica najvažnija, nismo se zanosili nekim stvarima ni obećavali. Igrali smo od utakmice do utakmice. Rekao sam igračima da nemaju nikakav pritisak što se mene tiče, savetovao sam im da ne čitaju novine, da sami sebi ne stvaraju nervozu. Jedino što moraju je da daju sve od sebe", rekao je Duljaj.

foto: Starsport©

Trener fudbalera Crvene zvezde Barak Bahar rekao je danas da u "večitom" derbiju nema favorita i da poštuje Partizan, a da njegova ekipa u predstojeću utakmicu mora da uđe skromno i nastavi sa dobrom formom.

"U derbiju nema favorita, to se pokazuje na terenu. Moramo da poštujemo protivnika, do prošle nedelje su bili prvi na tabeli i imali su 13 pobeda u nizu, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo da pristupimo skromno i da nastavimo dobru formu. Na njihovom stadionu nismo pobedili sedam godina to je veliki izazov. Mislim da nismo favoriti, moramo da se pokažemo na terenu", rekao je Bahar.

Utakmica devetog kola Super lige trebalo je da se igra 27. septembra ali je odložena zbog Dana žalosti u Srbiji.

Sudija debitant Poverenje da ovaj meč dobio je Nenad Minaković (34), Novosađanin koji će debitovati u večitom derbiju. Sudija je sa znakom UEFA, a ove sezone je vodio dve utakmice u Ligi konferencije. Pomoćnici biće Nikola Borović i Atila Harmat, dok je četvrti sudija Pavle Ilić. U VAR sobi je Momčilo Marković, a AVAR Uroš Stojković. foto: Starsport©

(Kurir sport)

01:39 NE VIDIM ISKRENU EMOCIJU, KORISTE FUDBAL KAO IGRAČKU Emirati poslali ponudu koja se ne odbija: Ovoj cifri ne možete reći ne