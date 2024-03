NEKAD PIKSI I RAMBO, DANAS LUKA ADŽIĆ! GOLOVI IZ KORNERA SU PRAVA REMEK DELA: Prija kad čuješ svoje ime uz takva dva velikana!

Dva gola iz kornera Luke Adžića glavna je vest iz srpskog sporta na društvenim mrežama. Snimci dva prelepa i efektna gola putem društvenih mreža obilaze planetu.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Luka Adžić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Anderlehta, bio je najbolji fudbaler utakmice Superlige između Čukaričkog i Spartaka (2:2).

U razgovoru za Kurir Luka Adžić (25) otkriva kako je došlo do toga da postigne dva gola iz kornera i iznenadi 2.03 metra visokog golmana Subotičana Aleksandra Vulića. Ruku na srece, oba pogotka pravo su remek delo.

- Nesvakidašnje, zaista. I danas me zovu prijatelji i čestitaju. Stvarno sam imao nameru da postignem gol iz kornera. Dan pred utakmicu radili smo na treningu vežbu da šutiram ka golu, da igrači pokušaju da smetaju golmanu, ili da zakače loptu... Insistirao je trener Gordan Petrić da baš tako izvodimo prekide iz ugla. Imao sam malo sreće kod prvog gola. A, drugi! E, tu sam želeo da udarim po lopti, onako punom i da gađam drugi ugao. I lopta je ušla u gol, od stative - priča za Kurir Luka Adžić i nastavlja:

- Ali, nažalost, Čukarički nije dobio utakmicu. Zato mi je mnogo krivo.

Posle utakmice kad je uključio telefon, zatekao je ogroman broj propuštenih poziva i poruka.

- Ko je prvi čestitao? Pa, otac, majka, supruga... Ko će drugi?! (smeh) Prijatelji, porodica... U tim trenucima nisam bio ni svestan šta se sve dešava. Čuo sam se posle sa tatom (Ivan Adžić, bivši fudbaler i direktor Crvene zvezde op.a), ali on me nije hvalio. On je uvek kritički raspoložen. Ne voli da hvali, ali je bio srećan. (smeh)

Golove iz kornera davali su ranije Dragan Stojković Piksi i Dejan Rambo Petković.

- Rambo je naš kućni prijatelj, a Piksi je veliko ime srpskog fudbala. Imponuje mi što sam postigao dva gola iz kornera i što u nekom segmentu mogu da me porede sa tako velikim igračima. Stvarno prija kad čuješ svoje ime pored takvih velikana.

foto: FSS

Vladimir Mudrinić i Luka Adžić jedini su fudbaleri koji su na prvenstvenim utakmicama dali dva gola direktno iz kornera.

- Da, video sam danas, lep i zanimljiv podatak. Zanimljivo, i Vladimir Mudrinić i ja smo nekada igrali za Crvenu zvezdu, ali smo golove iz kornera davali za druge klubove, on za Vojvodinu, ja za Čukarički. Nažalost. (smeh)

Interesovalo nas je kako su reagovali u klubu posle dva prelepa pogotka.

- Svi su bili oduševljeni, iznenađeni, pljuštale su čestitike. Ali, verujem da bi sve bilo još bolje, da nismo izgubili tri boda i pobedu. Meni ostaje lepa uspomena, ali sve mora brzo da se zaboravi. Nas za vikend čeka nova utakmica, jer gostujemo Voždovcu.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Čukarički ove sezone igrao je Evropu, a trenutno je u borbi za visok plasman. Na kraju sezone Ivan Adžić biće slobodan igrač.

- Lično, nije sve bilo kako sam očekivao. Imao sam dosta povreda u ranijem periodu, čak dve skočnog zgloba. Tražio sam sebe, tražio formu... Nisam još na pravom nivou, ali trudim se da uđem u dobar niz utakmica, da budem efikasan u kontinuitetu. Nažalost, mučimo se, nedostaju nam pobede. Nadam se da će u narednim utakmicama doći i to, da ćemo biti u prve četiri ekipe Superlige, gde nam je i mesto.

Danas je klupu Čukaričkog napustio Gordan Petrić. Treća smena trenera u klubu, posle Dušana Kerkeza i Igora Matića.

- Iskreno mi je mnogo žao zbog Gordana. Možda smo i mi igrači nekim delom krivi, što u poslednje dve utakmice nismo pobedili. Samo reči hvale o Gordanu, kao čoveku i treneru. Bila mi je čast što sam radio sa njim. I ova dva gola iz kornera protiv Spartaka su njegova zasluga, jer je tražio da baš tako šutiram iz kornera. Da nije bilo njega, možda ne bi bilo ni tih golova - zaključio je Luka Adžić.

Kurir sport/A. Radonić

00:16 Atmosfera pred meč Genk - Čukarički