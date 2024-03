MISTERIJA! Šta će odlučiti Nikola Jokić i da li će ZAIGRATI ZA SRBIJU na Olimpijskim igrama? Ovo su razlozi "ZA i PROTIV"

Da li će Nikola Jokić zaigrati za Srbiju na Olimpijskim igrama u Parizu - pitanje je koji muči dobar deo nacije. Reči Svetislava Pešića pomalo brinu, selektor Srbije je istakao da je pred Svetsko prvenstvo najbolji srpski košarkaš jasno naveo da na pripreme želi da dođe isključivo na vreme i da bude spreman fizički i mentalno.

- Rekao sam mu: "Hajde ti dođi malo kasnije, malo se odmori." I kada smo ga na kraju doveli u dilemu, on je rekao: "Ne, mene bi sada bilo sramota da tamo dođem kao neki veliki Jokić, kao neki MVP, i da budem poslednji ili pretposlednji, to neću. Hoću da igram i dolazim prvi dan, kao što je to bilo pred Evropsko prvenstvo. Dakle, prvi dan i prvi na treningu, poslednji iz dvorane i još individualni rad. Znači, tada dolazim. Sve ostalo što imam u privatnom životu, to nisu prioriteti. Prioritet je reprezentacija, prioritet su moji drugari i košarka. E, to rade najbolji. I zato su najbolji. To je to!" - ispričao je Svetislav Pešić.

Odmah se postavlja pitanje može li ovog leta Nikola da dođe na vreme, da se potpuno posveti reprezentaciji i nastupu na Olimpijskim igrama. Nema sumnje, s njim bi vicešampion sveta imao sasvim drugačiju fizionomiju. Međutim, prepreka ima mnogo, pre svih, to je izuzetno zgusnut NBA kalendar, posebno plej-of. Vremena od poslednjeg meča finala i početka Igara ima veoma malo. Tu su još neki faktori koji i te kako mogu da utiču na Jokićevu odluku, a u ovoj analizi izdvojili smo najvažnije.

Nikolini razlozi za odlazak

Nije ostalo mnogo prilika za OI

Nikola Jokić ima 29 godina, prilika da zaigra na Olimpijskim igrama nema mnogo. On je u Riju 2016. osvojio srebro i verovatno je to jedan od najradosnijih trenutaka u njegovoj karijeri. Tada je baš protiv Amerikanaca u finalu odigrao odlično. Ako preskoči Pariz, pitanje je da li će uopšte igrati na još nekim Igrama, možda u Los Anđelesu 2028, ali i to je pitanje.

Biće tu svi najbolji

Centar Denvera dvostruki je MVP NBA lige, na tom polju gotovo da nema šta da dokazuje, ali ostalo mu je da predvodi Srbiju do nekog velikog uspeha. U Pariz će Amerikanci poslati krem svoje košarke, pravi drim-tim, gotovo svi najbolji igrači sveta nastupaće za svoje reprezentacije. Biće to zaista najveća smotra svetskog sporta. Doček ispred čuvenog balkona Nikoli bi baš legao.

Patriotizam na delu

Jokić voli svoju zemlju i Sombor, u kom je rođen i odrastao, u to nema nikakve sumnje. Međutim, često je na udaru navijača srpske reprezentacije upravo zbog preskakanja velikih takmičenja. Pripisuju mu se razni epiteti, najupečatljivi je možda - "konjušar". Ako želi da ostavi utisak pravog patriote, da ostavi neizbrisiv trag, moraće da se žrtvuje.

Nikolini razlozi da preskoči OI

NBA raspored i umor

Jokić će i ove sezone odigrati ogroman broj utakmica u NBA, prošle je upisao preko 100 nastupa, a sva je prilika da će tako biti i sada. Ako Denver dogura do finala, peti meč predviđen je za 23. jun. Samo mesec dana kasnije (27. jul) počinje olimpijski turnir, tako da popularni Džoker sigurno neće moći da dođe na pripreme na vreme, a biće i prilično umoran.

Porodica i konji

Somborac je i sam više puta isticao da konje i kasački sport voli više od košarke. Jedini period kada može da bude uz svoje ljubimce i da prisustvuje trkama je upravo leto između kraja i početka NBA lige. Ako bude igrao na Olimpijskim igrama, ostaće mu vrlo malo vremena da uživa u onome što mu je pasija. Takođe, ogroman faktor je i porodica, s kojom želi da provede odmor.

Drim-tim

Budimo realni, ako Amerikanci pošalju sve najbolje igrače, a nema sumnje da će tako biti, Srbija će teško do zlata. Ne samo Srbija već i bilo koja druga reprezentacija. Krah na SP Ameri žele da nadomeste na Olimpijskim igrama i one su im prioritet. Koliko god Jokić želeo i imao motivaciju da se dokaže protiv njih, toliko ubija u pojam saznanje da su neprikosnoveni favoriti.

Šta vi mislite, da li će Nikola Jokić zaigrati na predstojećim Olimpijskim igrama?

