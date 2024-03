PONOSAN SAM, ŠTO JE NOVAC KOJI SMO DONELI BRAT I JA POMOGAO CRVENOJ ZVEZDI: Iskrena ispovest Sitijevog Luke Ilića iz Francuske

Luka Ilić bio je jedan od bisera FK Crvena zvezda. Zajedno sa bratom Ivanom napustio je Marakanu u leto 2018. godine, kada je klub iz Ljutice Bogdana 1A u transferu prihodovao 5.500.000 evra.

Nažalost, ni Luka Ilić, ni njegov brat Ivan nisu dobili priliku da zaigraju za Mančester siti. Usledile su brojne pozajmice u Bredi, Tventeu, Troa i TSC. Danas Luka Ilić igra za francuskog drugoligaša Troa sa kojim mu ugovor ističe na kraju sezone i sa 24 godine postaće slobodan igrač.

Luka Ilić nije igrao na poslednjih osam utakmica, a onda je proteklog vikenda proveo 30 minuta na terenu protiv Bastije i dao peti gol u sezoni. Govorio je Luka Ilić o tome kako je iz Crvene zvezde ostvario transfer u Mančester siti.

- To se desilo veoma brzo. Bio sam srećan i uzbuđen što sam potpisao za veliki klub sa svojim bratom u tako mladim godinama. Mančester siti nas je uočio kada smo igrali sa omladinskim selekcijama Srbije. Crvena zvezda je prolazila kroz komplikovan period i čelnici nisu mogli da odbiju ponudu. Tokom sezone posle našeg odlaska, Zvezda je imala dobar učinak u Ligi Evrope, tako da sam srećan što sam mogao na svoj način da doprinesem da klub napravi nešto dobro - otkrio je Luka Ilić u razgovoru za zvaničnu stranicu Lig 2.

Kao klinac stigao je iz rodnog Niša u Beograd i Crvenu zvezdu.

- Ako se dobro sećam, imao sam 16 godina kada sam počeo da treniram sa profesionalcima, bio sam veoma mlad. Za mene je to poseban klub i to vreme ću pamtiti do kraja života. Bilo je teško u određenim aspektima, jer sam bio u legendarnom klubu, sa mnogo dobrih igrača, starijih od mene. U Crvenoj zvezdi pritisak je veliki, tako da sam bio primoran da brzo sazrevam, što mi je sigurno pomoglo u nastavku karijere. Na kraju sam se brzo prilagodio, pogotovo što prvenstvo Srbije nije toliko fizički zahtevno.

Delije i atmosfera koju stvaraju, nešto je što će Luki Iliću zauvek ostati u sećanju.

- To je neverovatno. Za mene, a i za sve koji su imali sreću da igraju u Srbiji, naši navijači su među najluđim na svetu. Mnogo je očekivanja od svakog meča i uvek morate da pobedite. Ha, ha, ha... Zauvek ću pamtiti atmosferu na Marakani kada smo osvojili prvenstvo. Nisam imao priliku da igram evropske utakmice sa Crvenom zvezdom, ali mogu da zamislim kako to izgleda.

Luka i Ivan Ilić nikada nisu dobili šansu da zaigraju za Mančester siti.

- Uglavnom sam bio u selekcijma do 19 ili 21 godine. Kad sam potpisao, odmah sam se vratio u Beograd na pozajmicu. A onda sam ponovo pozajmljen, sledeći put u Holandiju, tako da nikada nisam proveo dug period u Mančester Sitiju. Nažalost, većinu vremena koje sam proveo u Mančesteru bilo je zbog toga što sam bio povređen i dolazio sam na oporavak.

Otkrio je Luka i kakav ima odnos sa bratom Ivanom, za koga je veoma vezan.

- Imamo poseban odnos. Svaki dan razgovaramo i podržavamo jedan drugog. Veoma sam srećan što je u prilici da pokaže kvalitete. Veoma je dobar igrač i uživam gledajući njegove mečeve. Imam sreće, jer retko igramo u isto vreme, mogu da gledam skoro sve njegove utakmice. Često razgovaramo o našim mečevima, osim kada je nervozan, onda nema smisla razgovarati s njim. ha, ha, ha... Sa Ivanom se ne viđam često, ali kad god imamo slobodnog vremena, trudimo se da se nađemo - objasnio je Luka Ilić.

Tokom zimskog prelaznog roka bilo je određenih informacija do kojih je Kurir došao, da bi Luka Ilić mogao da se vrati na Marakanu. Na leto postaje slobodan igrač, sada je sve na Crvenoj zvezdi i njenom menadžmentu.

