UŽIVO! MLADOST - PARTIZAN: Da li su se crno-beli oporavili od TEŠKOG "NOKAUTA"?! Tim Igora Duljaja ima jedan cilj! /SASTAVI/

Fudbaleri Partizana danas od 13.30 gostuju ekipi lučanske Mladosti, u utakmici 26. kola Superlige Srbije.

Uživo,

Mladost - Partizan: 13:30

Uoči meča:

Poznati su sastavi za današnju utakmicu: Mladost: Stamenković, Andrić, Bojić, Ćirković, Cvetinović, Joksimović, Pejović, Tumbasević, Udovičić, Varjačić, Veličković. Partizan: Jovanović, Antić, Baždar, Kastiljo, Goh, Kovačević, Marković, Ovusu, Severina, Stojković, Zahid.

Partizan je porazom od Napretka u prošlom kolu izgubio prvo mesto na tabeli, sada je drugi sa 60 bodova, odnosno ima dva boda manje od Crvene zvezde.

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da crno-beli, i pored poraza u prošlom kolu Super lige Srbije, ne odustaju od borbe za titulu i dodao da je pred njegovom ekipom uvek neugodno gostovanje Mladosti.

"Nikad nije prijatno kada se doživi poraz, ali ta utakmica je završena, stavili smo tačku, ne vraćamo se nazad. Razgovarao sam sa ekipom i rekao da, osim rezultata, nemam šta da im zamerim", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

I pored poraza i izgubljenog prvog mesta, navijači u Humskoj su podržali ekipu posle duela sa Napretkom.

"Običnog navijača ne možete da prevarite, oni prepoznaju kada ekipa da maksimum, tako je bilo i ovog puta. Čestitao sam Napretku na osvojenim bodovima, mi smo izgubili, nema kuknjave. Navijači su prepoznali da je svaki igrač koji je bio na terenu želeo pobedu i da su dali sve od sebe. Nekad vas sreća ne posluži, ali važno je da se vidi htenje", rekao je Duljaj. "Za nas ništa nije gotovo, imamo svoj put, pravac, znamo šta hoćemo", istakao je trener Partizana.

Upitan da li ekipa oseća pritisak što više nije prva na tabeli, Duljaj je naveo da je takva situacija bila i jesenas.

"Imamo svoj stav da je svaka sledeća utakmica najvažnija, jer svaka može da vam donese tri ili odnese tri boda. Evropska karta i perspektiva Partizana - to su ciljevi. To ne znači da mi odustajemo od borbe za prvo mesto. Nisam obećavao da moramo da osvojimo titulu, ali to ne znači da odustajemo od borbe. Samo ime Partizan je simbol za borbu i tako ćemo se i ponašati", rekao je Duljaj.

On je naveo da "nije važno ko je prvi na tabeli, već ko će prvi proći kroz cilj".

"Ono što sam želeo kada sam došao u Partizan je da se borimo za evropsku kartu i da Partizan ima igrače koji u bliskoj budućnosti mogu da donesu profit klubu. Izuzetno je važno šta vi kao trener ostavljate iza sebe kad jednog dana odete. Partizan ima ekipu. Znam u kom pravcu želim da idem i šta tačno želim od Partizana - sportska priča, fer-plej i da idemo u ispravnom pravcu. Ja znam taj pravac", rekao je Duljaj.

Govoreći o narednom protivniku, ekipi Mladosti, Duljaj je istakao da je tim iz Lučana po tradiciji nezgodan rival crno-belima.

"Ne znam u kakvom je stanju teren, daleko od toga da tražimo alibi to je tako. Mladost u svojim redovima ima dosta iskusnih igrača koji mogu i umeju da igraju na rezultat. To su u dosadašnjem toku prvenstva mnogo puta dokazali. Ova utakmica je izuzetno važna jer posle nje utakmice dolazi pauza od 14 dana i veoma je važno otići na tu pauzu sa pozitivnim emocijama", naveo je trener crno-belih.

