"DRAGO MI JE DA SMO PRONAŠLI ZAJEDNIČKI JEZIK" Piksi progovorio o NOVOM UGOVORU - njegove reči obilaze Srbiju!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, obratio se danas javnosti uoči prijateljskih utakmica protiv Rusije i Kipra.

Orlovi će 21. marta biti gost u Moskvi, a 25. u Limasolu.

Tokom današnjeg razgovora sa novinarima, upitan je Piksi i o navodima da će potpisati novi ugovor i da će ostati selektor i nakon Evropskog prvenstva.

- To vas interesuje... Prošle nedelje smo razgovarali, pregovarali i dogovorili. To je to. Želimo taj kontinuitet u radu i drago mi je zbog toga. Sve drugo je čista formalnost. Srbija je uvek bila na prvom mestu, sve razgovore koje sam imao su ostali po strani, reprezentacija Srbije je prioritet, naravno. Tako da... Drago mi je da smo pronašli zajednički jezik da se borimo i da ćemo nastaviti.

Nacionalni tim okupiće se ovog ponedeljka, a selektor će govoriti o očekivanjima u dva susreta koji će poslužiti kao pripremni za predstojeće Evropsko prvenstvo, ali i o igračima koje je pozvao za martovsko okupljanje.

Kurir sport