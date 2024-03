PIKSI SUROVO ISKREN: Ne znam kako je Partizan bio prvi do marta, Zvezda je NEMERLJIVO JAČA i biće prva! To je rešeno!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, poručio je da je iznenađen činjenicom da je Partizan do nedavno bio prvi na tabeli Super lige Srbije.

Tokom obraćanja javnosti na okupljanju Orlova pred utakmice protiv Rusije i Kipra Stojković je dobio pitanje o nedavno odigranom večitom derbiju.

- U poslednjih 10 godina nisam video takav derbi. Sve pre toga je bilo mučenje i negledljivo, po svemu. Ovaj derbi je ostavio jak utisak, prvi put sam video da je stadion ispunjen dosta dobro, divan ambijent. Zvezda je daleko bolji tim, daleko bolja igra... Što ste vi videli, to sam video i ja. Dobro je što smo videli sve ono što fudbal može da donese. Zadovoljan sam, išao sam da vidim derbi uživo zbog Mijailovića i Baždara, igrača koji su na spisku. Generalno sam zadovoljan onim što sam video, iako tamo stranci vode glavnu reč i oni su ti koji su glavni igrači. Ali baš dobar derbi, jako mi se svideo. I intezitet i puno šansi, golova.

Crno-beli su i posle 172. prvenstvenog okršaja ostali na prvom mestu, ali su sa vrha pali nakon narednog kola i poraza od Napretka u Humskoj. Usledio je još jedan kiks i nerešen ishod na gostovanju Mladosti u Lučanima.

- Ne znam kako je Partizan do marta bio na prvoj poziciji, nije mi jasno. Ogromna je razlika u igračkom kadru, roster koji Zvezda ima u odnosu na Partizan je nemerljiv. Zvezda će biti prva, Partizan drugi i to je to... Biće interesantno za četvrtu poziciju. Raduje me što se Kragujevac podigao, za TSC je zagarantovano treće mesto. A ovo gore, to je rešeno, nemojte da gledate to".

Priznao je Piksi i da, iako važi za legendu Crvene zvezde, kao selektor reprezentacije nije navijački opredeljen dok gleda najveću utakmicu srpskog fudbala.

- Već dosta godina gledam derbi iz neutralnog ugla. Iskren sam zaista. Sad kad je Evropa u pitanju, to je drugo. Ali kad je prvenstvo u pitanju, potpuno drugačije gledam i mislim da je to u redu.

