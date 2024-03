OGLASIO SE PEŠIĆ POVODOM PRIČA DA JE IZBAČEN IZ TIMA: "Tvrdim da nije bilo nikakvog sukoba i da je to glupost."

Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Pešić prošlog leta zamenio je crveno-bele boje kada je napravio transfer u mađarski Ferencvaroš.

Krenuo je jako dobro, sa zeleno-belima je prošao u nokaut fazu Lige Konferencija, a i u prvenstvu je postigao neke veoma važne golove.

Ipak, iz Budimpešte stižu informacije da je srpski fudbaler izbačen iz tima, a to je potvrdila i PR služba "Fradija".

- Aleksandar Pešić je napravio disciplinski prekršaj i zbog toga je izbačen iz tima na neodređeno vreme. Interesi Ferencvaroša su najvažniji, oni ne mogu biti nadjačani individualnim interesima pojedinih igrača - kaže se u saopštenju kluba sa "Grupama Arene".

Povodom toga, nekadašnji napadač Crvene zvezde rekao je za Informer da su pojedini mediji "napumpali" priču.

- Tvrdim da nije bilo nikakvog sukoba i da je to glupost. Do srede sam u Beogradu, imamo tri dana slobodno i od četvrtka sam ponovo na raspolaganju stručnom štabu. Nije uopšte tako kako su mediji predstavili. Došlo je do male nesuglasice sa golmanom oko neke lopte, ali to se svakodnevno dešava u svim klubovima i u svakoj svlačionici je to normalna pojava. Tvrdim da je to istina i umoran sam od priča rekla kazala - rekao je Aleksandar Pešić za Informer.

Kurir sport