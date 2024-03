NEĆEMO GA VIŠE ZVATI, NIKAKAV PROBLEM: Piksi oštro o Svilaru - "Nismo izgubili ništa, to je njegova odluka."

Nedavno je odjeknula informacija da Mile Svilar ne želi više da brani za reprezentaciju Srbije.

Ovaj 24-godišnji golman je preko čelnika Rome obavestio ljude iz Fudbalskog saveza Srbije da neće doći na okupljanje za utakmice sa Rusijom 21.marta i četiri dana kasnije protiv Kipra u Larnaki.

O njegovoj odluci govorio je i selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi:

- Znate već o čemu se radi, mi smo bili obavešteni od sportskog direktora Rome, da on ne želi da brani za Srbiju. Mada, ne znam ni kad je branio, nismo izgubili ništa, to je njegova odluka. Nema tu neke velike priče, neće biti poziva naravno. Koji su razlozi, u to ne ulazim, to su njegove privatne stvari i pustimo momka da ima svoju karijeru i to je to. Prezadovoljni smo onim što imamo, Vanja, Rajković i Petrović su golmani visoke klase, imamo golmana Partizana koji zaista pruža odlične partije i prošle godine i ove... Je l' tako? On je bio već u reprezentaciji, nije neko koga ne znamo, imamo Ilića, imamo dosta golmana, ne brine me ta odluka, ne ulazim u razloge zašto i kako, izaći ćemo u susret i nećemo ga više zvati, nikakav problem - rekao je Piksi novinarima uoči prijateljskih utakmica protiv Rusije i Kipra.

Kurir sport