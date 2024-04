"KAŽU DA ZBOG BOJE KOŽE NISAM DOŠAO U ZVEZDU" Filmska priča čuvenog romskog fudbalera: Besni RAT, a on SLAVI odlazak u VOJSKU!

Osmog aprila u Srbiji, ali i ostatku sveta obeležava se međunarodni dan Roma, a na ovaj datum setićemo se jednog od najboljih romskih fudbalera koji su igrali u našoj zemlji.

Dejan Osmanović rođen je 29. januara 1973. godine u Vranju i tokom bogate karijere ostavio je dubok trag nastupajući u Srbiji, ali i Španiji i Brazilu.

Popularni "Kalea" ili "Tatko na fudbal" najbolje partije pružao je u Hajduku iz Kule, ali je ka velikoj sceni krenuo iz rodnog Vranja. Davne 1996. godine otišao je na probu u Hajduk i tada je počelo pisanje istorije.

- Te 1996. sam došao na probu od mesec dana u Kulu kao anoniman igrač. Tadašnji trener Miroslav Vukašinović je video u meni potencijal i odmah me ubacio u prvu ekipu. Na treninzima i pripremnim utakmica sam igrao i davao golove i tako sam i počeo da igram u Hajduku - otkrio je Osmanović u jednom razgovoru za "Espreso".

Nije mu puno trebalo da se probije među najbolje strelce na domaćoj sceni, pa je sezonu 1998/99 koja je prekinuta zbog NATO agresije završio sa 16 pogodaka i bio je najbolji golgeter. To ga je preporučilo španskoj Ekstramaduri.

- Jeste, te 1999. kad je bilo bombardovanje, tri, četiri meseca nismo trenirali pa sam u Ekstremaduru otišao nespreman, malo i ugojen i prošao sam kako sam prošao tamo - istakao je za "Espreso" Osmanović.

Ubrzo je usledio povratak u njegov Hajduk, a u sezoni 2000/01 je dao 25 golova na 24 utakmica. Ukupno se 101 put upisivao u strelce za klub iz Kule i tako postao njihov najbolji napadač u istoriji.

Zatim se Dejan Osmanović otisnuo put Brazila, u Vitoriju iz Baije.

- U Brazilu je bilo i golova i svega, imao sam kompletne pripreme pa je to mnogo značilo. Ali, da vam kažem, tamo je uvek bilo paklenih 45 stepeni, u trening kampu smo bili od osam ujutro do osam uveče. Tamo smo i trenirali i odmarali, jeli, sve. Bilo je dosta naporno, ali sam se privikao u tih godinu dana - rekao je Dejan Osmanović jednom prilikom.

foto: Starsport

Na kraju mu je ostao samo jedan san - da zaigra za Partizan, klub koji mu je u srcu.

- Taj Partizan, to mi je jedina neostvarena želja. Bilo je nekih kontakata, ali to ja nisam mogao da utičem... Preko kluba je to sve išlo...

Osmanović je navodno bio zanimljiv i Crvenoj zvezdi, ali...

- Ne znam zašto nije došlo do transfera. Kažu da zbog boje kože nisam došao u Zvezdu, a 1999. godine je bilo kontakta sa Partizanom, ali nikada nisam tamo zaigrao. Međutim, svaku utakmicu sam radio, spremao se, želeo sam u tome da uspem. Zadovoljan sam svim što sam postigao. Ja sam imao tog talenta, imao sam veru u sebe, znao sam da ću uspeti. To me je teralo da se dokazujem u svakoj utakmici i to što sam Rom me je takođe teralo da napredujem još više - rekao je jedan od najboljih romskih fudbalera u istoriji za "RTS" jednom prilikom.

foto: Starsport

I pored toga što nije igrao za večite rivale, Osmanović je uspeo da dođe do reprezentacije.

- Imao sam pet nastupa u Indiji na Sahara kupu kad smo osvojili prvo mesto. Pošto sam bio jedan od vodećih strelaca u našoj ligi, možda sam mogao i više da igram, ali ne kajem se. Bila je ogromna konkurencija u špicu i ja sam zadovoljan sa tih pet nastupa. Bitno mi je da sam zaigrao u dresu reprezentacije, a to je san svakog igrača - rekao je za "Espreso" Osmanović.

Bilo je mnogo zanimljivih anegdota, pa je jednom prilikom legendarni defanzivac Zvezde Stevo Glogovac Osmanoviću pred meč rekao: "Deki, molim te danas lagano, dolaze Turci da me gledaju".

- Nije samo Stevo Glogovac, bilo je njih više - nasmejao se popularni "Kalea".

foto: Starsport

Život ga nije mazio, pa je je posle igračke karijere završio kao vozač.

- Vozio sam kombi, dve, tri godine. Ljudi su me prepoznavali. Situacija je bila takva, to mi je bio jedini izvor prihoda. Šta da se radi, to je sve život - istakao je Osmanović za "RTS".

Nastupao je legendarni napadač pored Hajduka, Ekstramadure i Vitorije iz Baije i za Budućnost Banatski Dvor, Smederevo, Bežaniju, Banat, Dinamo iz Vranja, Radan iz Lebana, kao i romski klub Roma iz Vranja, a snimak njegovog ispraćaja u vojsku 1991. godine kada je rat zahvatio Jugoslaviju i dan danas se vodi kao kultni.

Само желим да кроз живот идем као Дејан Османовић на свом испраћају у армију ето pic.twitter.com/Z5MqQz1YtA — Гилти Сигурдсон 🪩 (@SiggySwans) February 1, 2022

Kurir sport / Espreso / RTS / Ž.S.

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta