ZVEZDO, NE IŽIVLJAVAJ SE NAD OVAKVIM PARTIZANOM - VRATIĆE TI SE! Nekada smo mi njih nameštali, a sada to oni rade nama...

Milija Milosavljević bio je važan član uprave FK Partizan u vreme kada je taj klub igrao Ligu šampiona i bio dominantan devedesetih godina prošlog veka.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Milija Ktitor u razgovoru za Kurir kaže da mu teško pada stanje FK Partizan u kojem se danas nalazi. Poštuje velikog rivala Crvenu zvezdu, ali zamera sadašnjem rukovodstvu crveno-belih, kako on kaže, "da se iživljava nad Partizanom".

Milija Milosavljević Ktitor kaže da mu mnogo smeta nemoć Partizana kao kluba.

- Nekada je Partizan osvajao bodove tako što je "nameštao" Zvezdu protiv drugih klubova da napravi kikseve. A, sada to oni rade nama. Sve je to do uprave koja ne valja. Kad si u upravi, moraš da imaš dobar odnos sa medijima, sudijama, navijačima, radnom zajednicom... Bavio sam se tim pitanjima, znam šta govorim. Bio sam predsednik komisije za marketing, pa za odnose sa javnošću i sudijama, član UO - prisetio se Milosavljević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je i o Crvenoj zvezdi i njenoj dominaciji u domaćim okvirima, ali i Evropi u odnosu na Partizan.

- Crvena zvezda je moćnija od Partizana. Ali, preteruje, potcenjuje Partizan, a to nije dobro... Vratiće im se to, obiće im se sve ovo u glavu. Sad je njihovo oro, kako bi rekli u mom rodnom kraju... Ali, doći će i naše vreme. Ljudi koji vode Crvenu zvezdu treba da budu šmekeri, a ne da se na ovakav način iživljavaju nad Partizanom. Nažalost, to je slika našeg društva. Da se razumemo, nema to veze sa politikom. Mi Srbi smo takvi... Šta ćeš... Da me neko krivo ne shvati, Crvenoj zvezdi želim dobro, ali da ne gaze po Partizanu, kao što sada rade. Zvezdi je potrebna kontolisana nadmoć, kao Partizanu, kada je bio uspešniji.

foto: Privatna arhiva

Otkrio nam je da je upoznao Baraka Bahara, trenera Crvene zvezde i ima samo reči hvale o njemu. Zajedno su igrali padel.

- Zvezda je prošlog leta postavila za trenera Baraka Bahara, koji je bio menadžer u klubu. Ono što ja želim od trenera u Partizanu. Dolazio je ovde na Adu u jedan klub, sa malim Vujadinom Savićem i svojim pomoćnikom. Gospodin čovek, mogu reći. Uradio je mnogo za Crvenu zvezdu, očistio svlačionicu, video je ko tu smeta, uveo neki red. Dao je šansu Zvezdinoj deci i klub je zaradio veliki novac. Nažalost po Zvezdu, nije se dugo zadržao.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

O tome šta očekuje u naredna dva derbija, u subotu u Superligi i u sredu u polufinalu Kupa Srbije, Milosavljević kaže:

- Poslednjih 30 godina, tačnije od 1990. godine do danas, imam samo jednu želju, kada je derbi u pitanju. A, to je da nam se deca ne pobiju! Da se ne desi tragedija srpskog naroda. Što se tiče rezultata... Uvek navijam za Partizan. I pobediće Partizan!

foto: Privatna arhiva

Milija Milosavljević u vreme dok je bio čelnik FK Partizan gajio je dobre odnose sa rukovodstvom Crvene zvezde. Ponosan je na to što je sa Žarkom Zečevićem organizovao ispraćaj u penziju za generalnog sekretara crveno-belih Vladimira Cvetkovića.

Devedesetih godina prošlog veka Milija Ktitor darivao je Dragana Džajića zlatnim prstenom od 14 karata i 12,9 grama sa posvetom "Bog čuva Zvezdu" zbog toga što je Crvena zvezda 1991. godine osvojila Kup evropskih šampiona. Kako nam je rekao, bila su to vremena kada se "večiti rival" poštovao i kada je između dva kluba bio zdrav, a ne zatrovan odnos kao u današnje vreme.

I danas Milija Milosavljević Ktitor je rado viđen gost na Marakani, kada je derbi. Čeka ga mesto u svečanoj loži. I ponosan je na to.

