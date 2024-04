IGRAČI ZVEZDE NA SKENERU KURIRA: Rodić i Kanga više ODNELI nego doneli! Katai je HEROJ i ČOVEK PREOKRETA!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:2 u 173. večitom derbiju. Partizan je dva puta vodio, ali su crveno-beli stigli do preokreta i važna tri boda. Igrači tima sa Marakane našli su se na skeneru Kurira, a evo kako smo mi videli njihovu igru.

Glazer Omri - 7

Ponovo na visini zadatka i ponovo među najboljima. Kao mačka izvadio je loptu iz mreže u 2.minutu posle šuta glavom Baždara. Kod prvog primljenog gola, lopta ga je preletela, deluje da nije mogao bolje da interveniše. Kod drugog morao je bolje, mada je Severina vrhunski pogodio same rašlje.

Mijailović Srđan - 7,5

I ovaj put je igrao desnog beka i to veoma dobro. Izuzetan radijus kretanja u oba pravca, kilometri u nogama, spreman da pomogne Kangi i zakrpa njegove rupe. Neverovatno koliko se ovaj momak potrošio u derbiju i koliko srce ima.

Dragović Aleksandar - 7,5

Videla se pauza kod njega, ali je u odsudnim trenucima plenio mirom i staloženošću. Teške situacije lako je rešavao, često puta unosio sigurnost u vezni red, posebno u razmeni pasa sa Kangom. Kada je bilo potrebno ponašao se kapitenski, da podigne svoje igrače, ali i da u trenucima kada se podizala tenzija smiri svoje i protivničke fudbalere.

Spajić Uroš - 7

Dobio je svaki vazdušni duel u prvih 45 minuta. Bio je siguran na lopti, spreman da uvek interveniše i poturi glavu, tamo gde neko ne bi ni nogu. Sa velikom energijom ušao je u utakmicu, delovalo je da posle 100 minuta može još, da se nije potrošio, iako je vodio brojne duele sa Baždarom, a potom i Saldanjom.

Rodić Milan - 5

Teško je izlazio na kraj sa Severinom. Direktan je krivac za primljeni gol, jer ga je Holanđanin uhvatio na spavanju i to je bio ključ akcije, posle koje je Baždar dao gol. Kasnije je bio daleko od Severine, pokušavajući na taj način da sačuva prostor koji je krilni napadač Partizana lako osvajao po boku. Prvi direktan duel sa direktnim protivnikom dobio je pred kraj prvog dela i to u skoku. Zbog toga i ne čudi što je ostao u svlačionici posle prvih 45 minuta.

Stamenić Marko - 7

Možda i njegov najbolji derbi u dresu Crvene zvezde. Greške je sveo na minimum, dosta je trčao, trudio se da bude od pomoći u oba smera. I on je čuvao leđa Geloru Kangi, ali je išao i napred što je od njega tražio Hvan. Imao je na početku utakmice sjajnu priliku da se upiše u istoriju derbija, ali se spetljao i šansa za gol je otišla u nepovrat.

Kanga Gelor - 5,5

Deluje da je sve manje koristan Crvenoj zvezdi. Biologije i godine čine svoje. Ovaj put više je imao pasova unazad, nego ka golu protivnika i to je predstavljalo ozbiljan problem za crveno-bele. Fakat je da je dao gol iz penala, ali nije bio opasan po gol protivnika. Trčanje mu predstavlja ozbiljan problem, a na sredini terena delovao je inferiorno u odnosu na Ovusua i Kastilja koji su mu bili direktni protivnici.

Bukari Osman - 6,5

Daleko od forme sa početka sezone. Verovatno i on sam ne pamti kada je promašio ovoliko dobrih šansi za gol. Vidi se želja i htenje, ali mu nedostaje realizacija. Trpeo ga je trener Milojević i to mu se isplatilo. Upravo je nad njim napravljen penal koji je odlučio pobednika meča. Njegove brzinske sposobnosti nikada nisu bile dovođene u pitanje, ali mora da poradi na glavi, jer za platu i status koji ima, to mora bolje.

Hvan In Beom - 6,5

Daleko od svojih mogućnosti je odigrao derbi. Deluje kao da igra pod ručnom, da zapne kad hoće, a da u pojedinim trenucima deluje kao potpuno nezainteresovano. Pogodio je stativu, imao nekoliko lepih proigravanja, ali daleko je to od toga koliko može. U direktnom duelu sa zemljakom Gohom uvek je izlazio kao pobednik. Kada se lomio rezultat, znao je da ukliže, da se "pobije na terenu", ali i da digne publiku dobrim potezom i požrtvovanim startom.

Ivanić Mirko - 7

Sjajno je počeo utakmicu, terorisao Aranđela Stojkovića na boku. Lako je prolazio i stvarao šanse, međutim Stamenić, Bukari i Endijaj nisu nijednu njegovu asistenciju pretvorili u gol. Kako je meč odmicao i kako je Svetozar Marković počeo da pomaže desnom beku Partizana, tako je Ivanić gubio energiju, iako je delovalo da mu prija ulazak Kataija sa kojim se odlično razume. Šteta što solidnu utakmicu nije krunisao nekim golom.

Endijaj Šerif - 7

Neverovatno je koliko je šansi potrebno momku iz Senegala da postigne gol. Ispromašivao se u derbiju za sve pare, dovodeći zvezdašku publiku do očaja. Odavno sporiji i tromiji napadač nije igrao za Zvezdu od Endija. Ali, na kraju je uspeo da skine sav teret sa sebe vrlo važnim golom za izjednačenje. Ume da se zagradi, da sačuva loptu, da navuče po dvojicu igrača rivala na leđa, ali nedostaje mu instinkt "kilera" u završnici, onakvog napadača kakav je potreban Crvenoj zvezdi.

Điga Naser 6,5

Od 46.minuta umesto Rodića. Trebalo je da zaustavi Severinu, ali je bio još slabiji od Rodića. Kao tipičan štoper, nije mogao da se sastavi na poziciji levog beka gde ga je stavio trener Vladan Milojević. Nikako mu nije prijalo na toj poziciji, što se videlo do kraja meča.

Katai Aleksandar 8

Od 59.minuta umesto Gelora Kange. Bio je čovek preokreta u redovima Crvene zvezde. Fudbaler koji je doneo novu energiju i igrač za koga Partizan nije imao rešenje. Igrao je sa lakoćom, driblao, na muke stavljao mladog golmana Partizana Krunića. VAR mu je poništio lep gol glavom zbog ofsajda, ali je na kraju pogodio iz penala za pobedu. Još jednom, Katai je potvrdio da je srce i duša Crvene zvezde i fudbaler spreman da jednim magičnim potezom reši utakmicu.

Olajinka Piter /

Od 78. umesto Mirka Ivanića. Trudio se od ulaska u igru, ali nije uspeo da matrijalizuje na terenu ono što je zamislio.

Nemanja Milunović /

Od 90. umesto Šerifa Endijaja. Ušao je u igru da unese sigurnost u zadnju liniju, ali je u pojedinim trenucima nepotrebno paničio.

Žan Filip Kraso /

Od 90. umesto Osmana Bukarija. Umetnik u kopačkama. Šteta što ne dobija veću priliku da igra. U ono malo minuta na terenu pokazao je šta ume sa loptom.

Kurir sport / Aleksandar Radonić

