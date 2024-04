ĆAVI BLJUJE VATRU! Zbog SPORNE SITUACIJE na El klasiku ZAGRMEO kao nikad do sad: Nepravda! Svi su videli da je LOPTA UŠLA U GOL!

Fudbaleri Real Madrida u spektakularnom "El klasiku" savladali su Barselonu posle preokreta (3:2) i tako došli na korak od šampionske titule.

Ovaj fenomenalan meč obeležila je i jedna kontrovarzna sudijska odluka u korist kraljevskog kluba.

Naime, u finišu prvog poluvremena, mladi Lamin Jamal uputio je udarac ka golu Madriđana, golman Andrej Lunjin je uhvatio loptu, ali utisak je bio da je ona celim obimom prešla gol liniju pre intervencije Ukrajinca.

🚨💥 Análisis del gol fantasma del Real Madrid - Barcelona. 👉🏻 El balón traspasa por completo la línea. ❌ 𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗟. ▪️ La falta de recursos de LaLiga privó al Barcelona de un tanto completamente legal. pic.twitter.com/9EG7yy28rr — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 22, 2024

Intervenisala je VAR soba i posle višeminutnog gledanja snimka, sudije su procenile da nije bilo gola.

Ta odluka razbesnela je trenera Barse Ćavija Ernandeza, koji je nakon meča žestoko isprozivao arbitre.

"Veoma sam razočaran. Želimo da pričaju da je ovo najbolja liga na svetu... Svi su videli da je lopta ušla u gol. Sve se urotilo protiv nas. Već sam upozorio protiv Hetafea da mi se nije svidelo to što sam video. Ponosan sam na ekipu. Mislim da smo bili bolji od Reala. Gubimo bodove u situacijama koje ne kontrolišemo", rekao je Ćavi i dodao:

Na es q es una locura. Lo tiene zona blaugrana y no lo tiene el var. Bueno claro q lo tenía pero no convenía al equipo del regimen https://t.co/N8H3lDphZF — La era stegen (@BarcelonaValor) April 22, 2024

"Svi su to videli i mogu da me sankcionišu. To je moj imidž. Samo želim da pričam o igri. Promašili smo pobedu zbog detalja, dešava nam se jer smo tim u izgradnji. Moramo da budemo ponosni na igru".

