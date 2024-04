DA LI ĆE PARTIZAN IGRATI VEČITI DERBI? Evo ŠTA KAŽE Igor Duljaj!

Neizvesnost oko nastupa fudbalera Partizana u polufinalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde dostigla je kulminaciju.

Nezadovoljni odlukama glavnog arbitra Pavla Ilića u prvenstvenom derbiju, igrači crno-belih su blizu odluke da ne izadju na teren u meču koji je zakazan za sredu, ali posledice bi mogle da budu velike po klub.

Uprava kluba i igrači su održali sastanak, postoje mišljenja i za i protiv, a sada se oglasio i šef stručnog štaba Igor Duljaj, a ni on nije imao precizan odgovor.

U razgovoru za Informer, Duljaj je pokušao da objasni situaciju.

- Jedino što se u ovom trenutku zna jeste da se ništa ne zna. Verujte mi da je to jedina istina. Trebalo je juče da imamo trening, ali sam igračima dao slobodno. Bili su iscrpljeni, bili su pod utiskom i nisam želeo da ih dodatno opterećujem. Važno mi je bilo da se odmore. Danas smo imali trening, normalno smo ga odradili i to je to. O temi hoćemo li igrati Kup ili nećeno nisam hteo da pričam. Videću igrače i večeras i sutra ćemo imati trening, pa ću tada znati nešto više - rekao je Duljaj, pa dodao:

foto: Starsport©

- Uvek ću stati iza svojih igrača! Odnosno, staću ispred njih i biću uz njih. Oni krvare na terenu, njima lome noseve, oni se povređuju, oni igraju i apsolutno zaslužuju da budem uz njih. Neću pokušati da utičem na njihovo mišljenje, samo ću stati uz njih. To su pravi, fantastični momci, nisu deca.

Pojasnio je i koji je njegov stav i da li bi želeo da do utakmice dođe.

- Moj stav je da... Treba biti pošten u svemu što radite - ostao je misteriozan Igor Duljaj.

Upitan je Igor i za stav uprave Partizana.

- Ne znam kakav je stav uprave, to ćete morati njih da pitate, a vi ste sedma sila, vama će morati i da odgovore. Kad je reč o puštanju karata u prodaju, koliko znam u Kupu to sve određuje Fudbaslki savez Srbije i nema veze ni sa Crvenom zvezdom ni sa Partizanom, ali nemojte me držati za reč. Pošto se još ništa ne zna, konferencije neće biti. To je za sada jedino sigurno - zaključio je Igor Duljaj.

Kurir sport / Informer

BONUS VIDEO:

00:26 Baklada Grobara uoči 173. večitog derbija