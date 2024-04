BIVŠI SUDIJA O UČINKU PAVLA ILIĆA: Analizirao je sve odluke na večitom derbiju! OVO JE OCENA ZA MLADOG ARIBTRA!

Bivši sudijski internacionalac Danilo Grujić za portal MaxBet Sport je analizirao sve sporne situacije sa 173. večitog derbija, uključujući i celokupan učinak Pavla Ilića.

Da li je trebalo da se prekine igra kod gola Ksandera Severine?

- Sve je do sudije. Zavisi da li je procenio da smeta igračima. Dimna bomba je bila sa strane, golman Zvezde se nije bunio. Po opštim pravilima se igra prekida u ovakvom slučaju, ali ima nešto što se zove i “common sense”, odnosno da se donese zdravorazumska odluka u korist igre. Procenio je da ne treba da prekida akciju, igrači se nisu bunili - počeo je priču Grujić za MaxBet Sport.

Prekršaj nad Svetozarom Markovićem kod gola Ndiajea – da ili ne?

- Sve je do intenziteta. Procenio je da nije bilo dovoljno kontakta za faul i da je Svetozar Marković prelako pao. Nije bilo rame u rame, obično se tu prednost daje defanzivcu. Delikatna situacija. Može, ali i ne mora da se svira faul.

Je li opravdano dosuđen drugi penal za Zvezdu?

- Ono je kazneni udarac. Antić uklizava van šesnaesterca, nema u tom trenutku faula. Lopta je u igri, nastavlja Bukari kretnju. Poslednji kontakt se dešava u šesnaestercu, Antić udara Bukarija po zglobu. Postavlja se pitanje šta je Antić mogao s nogama u tom trenutku, da li je mogao da ih savije drugačije ili ne. Ali kontakt je postojao i to je penal.

Da li je Antić onda trebalo da dobije žuti karton?

- Jeste. To se vodi kao bezobziran start. Da se vratim samo na penal, mislim da je sudija doneo odluku uz pomoć pomoćnog sudije. Videlo se po govoru tela da mu je zahvalio na sugestiji. A verovatno je procenio da je dovoljna kazna jedanaesterac.

foto: Starsport

Otkud onolika nadoknada vremena?

- Za to je uglavnom zadužen AVAR. Sudija tu komunicira sa VAR sobom i sa četvrtim sudijom. Oni mogu da mu sugerišu koliko je vremena izgubljeno. Na kraju konačnu odluku donosi glavni sudija.

Kako je, u celini, Pavle Ilić sudio prethodna dva derbija?

- Sudije se previše oslanjaju na VAR, zato greše. Trebalo bi da sude kao da ne postoji. Ilić je ovaj derbi sudio sasvim OK. Bilo je nekih sitnih grešaka, ali to je stvar iskustva, odnosno neiskustva. Prethodni je sudio jako loše, to znači da je sve bolji i bolji! U sledećem će da bude još bolji!

