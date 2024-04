DA LI SE IGOR DULJAJ OPRAŠTA OD PARTIZANA? Trener crno-belih ZABRINUO NAVIJAČE: NAJVAŽNIJE je ŠTA OSTAVLJAM iza sebe!

Igor Duljaj je održao interesantu konferenciju za medije nakon poraza u polufinalu Kupa Srbije od Crvene zvezde rezultatom 2:0.

Počeo je trener crno-belih o utakmici.

- Mogu da budem saglasan da je ovo igrački bio najslabiji derbi Partizana ovog proleća. Prvih 25 minuta smo bili bolji, posle primljenog naivno gola Zvezda je preuzela konce, bilo je mnogo prostora za njihove igrače i morali smo mnogo da rizikujemo u drugom delu. Samim tim dali smo Zvezdi dosta šansi za kontre i polukontre, ali imali smo dosta dobrih igrača pozadi i odličnog golmana Jovanovića. Izuzetno je teško igrati dva puta u četiri dana protiv Zvezde. Mnogo je bilo teško posle svih događanja u proteklih par dana.

Nastavio je Duljaj o svom statusu u Partizanu.

- Moj status u klubu je pod znakom pitanja od prvog dana. Nisam opterećen time. Na ljudima iz kluba je da reše kakav će biti moj status. Najvažnije je šta ostavljam sledećem treneru. Da li je to ekipa koja ima potencijal. Ako pogleda današnje igrače, da krenemo od Kovačevića, koji ima 19 godina, kapiten Marković 24-25, Goh 22, Severina 23, Baždar 20 godina. To su igrači koji imaju sadašnjost i budućnost. Vreme će pokazati da li je to bio ispravan put ili ne - rekao je Igor Duljaj i zabrinuo navijače.

Nezadovoljan je pripremama.

- Partizan živi od prodaje, hteli ili ne, taj potez i zimski transferi je morao da se napravi. Ilić i Belić su jako bitni igrači i to ne treba da bude alibi za ono što se događalo u drugom delu sezone. Od početka se loše dešavalo. Pripreme smo proveli tamo gde nije trebalo, Partizan nije zaslužio da trenira na terenima na koje su nas poslali, to je jedan od razloga, ali to ne umanjuje ono što se danas dogodilo.

foto: Starsport©

Šta bi doprinelo poboljšanju situacije oko suđenja?

- Znate kako, to nije moj posao, ali vi ste ti koji ćete kao novinari da naterate druge da pišu kako jeste. Mi živimo u svetu puno laži, gde laž postaje istina, a istina postaje laž. Drugačije će postati kada se napiše kako ste videli. Da se gleda kako smo rekli ja ili kolega Milojević, to će da se gleda navijački. Vaša reč ima težinu, da izveštave onako kako jeste. Svi mi plaćamo da gledamo kanale. Da imam odgovor, ja bih vam rekao, ali nemam stvarno.

Ponovo je pričao o svom statusu.

- Kada bih se ja pitao, hteo bih da ostanem uz ekipu koja ima potencijal. U razgovoru sa generalnim direktorom pre par meseci bilo je priče o mom ugovoru, rekao sam da to sada nije najbitnije, da je ekipa najvažnija, a da je kod mene važna reč, a ne potpis. Ugovor imate ili nemate, da sam hteo mogao bih da potpišem novi ugovor pre dva meseca, ali nisam, moram da vidim da li su u klubu zadovoljni onim što je ekipa prezentovala. Naravno da bih voleo da ostanem, ali treba sačekati kraj prvenstva, da vidimo kako ćemo završiti ovu sezonu.

O Samedu Baždaru.

- Odgovor će dati vreme, gde će Baždar završiti u narednom periodu. Svako vredi onoliko koliko je neko spreman da nekoga plati. Imali ste Ilića koji je napravio veliki transfer, kao i Belić, koji je otišao u Holandiju. Verujem da će i Baždar posle ovih igara kada mu se ukazala prilika posle povrede Saldanje isto naplatiti. Rečeno mu je da bude spreman kada dođe njegovih pet minuta, inače će sve biti bačeno u vodu. Vredno je radio, ne znam koliko je golova postigao, ali dovoljno da su ga strani agenti primetili i dovoljno da napravi transfer.

Zašto je počeo Filipović ispred Stojkovića?

- Imamo izuzetno važnu utakmicu i u nedelju. Naravno da je svaka sledeća izuzetno važna, ali u nedelju takođe imamo utakmicu koja može mnogo toga da reši i malo smo hteli da na neki način odmorimo Aranđela, jer je došao iz tima protiv kojeg igramo. Biće u konkurenciji za prvih 11 već u nedelju - objasnio je trener Partizana.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:20 Baklje Grobara završile u golu