Sukob Nenada Lalatovića i Feđe Dudića po završetku meča između Vojvodine i Radničkog iz Kragujevca šokirao je čitav region, a Fudbalski savez Srbije odlučio je da pokrene disciplinski postupak protiv pomenutih trenera.

Kako je preneo Sportski žurnal, Disciplinska i etička komisija FSS u ponedeljak će pokrenuti postupak i poslati zahtev za izjašnjavanje Feđi Dudiću i Nenadu Lalatoviću, povodom verbalnog sukoba pred konferenciju za novinare po završetku meča u Novom Sadu.

Konačna odluka o eventualnim kaznama mogla bi da se donese tek posle Božića kada bude utvrđeno ko je odgovoran za ovaj sukob.

Lalatović se oglasio za Kurir

- Rekli su mi u klubu da bi bilo najbolje da o tome više ništa ne pričam. Završena je priča, gotovo je, ja sam označen kao krivac, prihvatio sam kaznu i platiću za to. Ali, voleo bih da se zna istina, jer ono što se desilo pred kamerama, samo je posledica onoga što se dešavalo pre toga. Na utakmici se prvo on meni obratio, sa rečima zašto moji igrači ne izbace loptu... Onda se desilo isto na suprotnoj strani, pa sam i ja njemu dobacio. Pogrešio sam što sam mu tada rekao da jede g... I sve je bilo mirno do kraja utakmice - priča za Kurir Nenad Lalatović i nastavlja:

- On je mene sačekao pored tunela, a ja sam prošao pored njega, nisam želeo ni da mu se javim. Bio sam srećan zbog pobede. Utakmica je bila takva da je on očekivao, da će nas pobediti. I zato je počeo da me provocira sa pričom šta ja ima njemu da govorim dok smo na terenu. Sve vreme me je provocirao dok smo išli ka sali za konferenciju. Namazan je, voli da se bavi takvim stvarima. U jednom trenutku, kada je video da su upaljene kamere i telefoni počeo je sa svojom predstavom. Kad sam mu prišao, dok je sedeo, tiho je, onako kroz zube procedio i rekao mi da sam pič... To nije moglo da se čuje. I tu me je navukao. Skočio sam. Tu ja pravim najveću grešku. I govorim ono što ne treba. Zato želim da se izvinim navijačima Vojvodine, upravi kluba i predsednika Dragoljubu Zbiljiću.

Nije trebalo Nenadu Lalatoviću postavljati bilo kakva pitanja.

- On je taj koji je želeo sukob, kako bi se pokrio, jer je izgubio utakmicu. Uspeo je da skrene pažnju sa poraza, što je taktički bio nadmudren i nadigran. Mnogo mi je krivo što me je jedan takav čovek isprovocirao. Naseo sam kao neki seljak, ispao sam budala i krivo mi je zbog toga. On je tip, sa takvom glavom, koji može da isprovocira, tačno je znao šta radi. Nisam ja prvi sa kojim se sukobio. Pa, setite se kako je isprovocirao Vladana Milojevića, jednog gospodina i mirnog čoveka. Šta je radio Marku Saviću u Pančevu, znaju to ljudi iz uprave Železničara. Provocirao je i Tomislava Sivića u Novom Pazaru, pravio tamo haos, pa je klub dobio kaznu od četiri utakmice suspenzije. Zvao me je trener Mogrena Zoran Đurašković da mi kaže šta je njima radio letos, kako ih je nazvao pič... i rekao im da se sad valjaju, kada je Kragujevac dao gol. E, to je takav čovek, koji od sebe pravi žrtvu.

Nenad Lalatović posebno žali što sve pokušava da se predstavi kao incident sa nacionalnom konotacijom.

- Mene su isto veče zvali ljudi iz Novog Pazara, Bošnjaci, jer tamo imam mnogo prijatelja. Dali su mi podršku, rekli mi da oni mnogo dobro znaju Feđu Dudića. On je taj koji je sve pokušao da režira kao nekakav međunacionalni incident, on je to govorio dok su kamere bile uključene. Tačno je znao šta radi. Da vam kažem nešto. Mi Srbi smo veliki narod, a ova naša Srbija je velika zemlja, najmoćnija u regionu. Svi su ovde dobrodošli, ali baš svi, mi nikada nismo gledali ko je koje nacije ili vere. Nas Srbe to nikada nije zanimalo, mi sve prihavatmo. Eto, taj isti Feđa Dudić je u kameru, u direktnom prenosu čestitao Dan nezavisnosti BiH na srpskoj televiziji, a tog dana je ubijen Srbin u Sarajevu. I... Niko mu ništa nije rekao. Eto, koliko je on nezaštićen u Srbiji. Morao bi da nauči da gubi, da bude dostojanstven u porazu, da ne provocira kolege... Ne može on u Srbiji da izigrava Miloša Obilića, mora da zna da je stranac ovde i da tako treba da se ponaša. To govorim iz najbolje namere, jer sam u inostranstvu radio kao stranac, birao reči i pazio na svoje ponašanje.

Nenad Lalatović kaže da treba upotrebiti zdravu logiku kada je u pitanju njegov sukob sa Feđom Dudićem.

- Za svađu je potrebno dvoje, zare ne? Što bih ja imao bilo kakav motiv da se svađam sa njim. Pobedio sam, bio sam srećan, hteo sam da poletim od energije koju sam imao posle trijumfa zbog Vojvodine, jer smo bez četiri standardna fudbalera dobili jedan jaki i organizovani kragujevački Radnički u punom sastavu. I zašto bih ja onda trebalo da se svađam? Bila je to ključna utakmica za nas, jer da smo izgubili Radnički bi nam pobegao sedam bodova. I zato ta pobeda vredi šest, a ne tri boda. Žao mi je što se više nije pisalo o samoj utakmici, dobrim potezima fudbalera, lepim golovima, taktičkom nadmudrivanju dva trenera... Sve je to otišlo u drugi plan. Na stranu to, što sam Radnički u kratkom periodu dobio kao trener Vojvodine i Mladosti.

Imao je poruku Nenad Lalatović i za Radnički iz Kragujevca, upravu tog kluba, navijače i direktora Slavka Perovića.

- Volim Radnički, volim Kragujevac. Igrao sam tamo, bio trener. Malo ljudi zna da sam došao u Kragujevac posle smrti majke, u najtežim trenucima za klub, u velikoj besparici, spasio ih od ispadanja kroz baraž. Brzo se sve to zaboravilo. Slavko Perović i ja se ne čujemo duže vreme, jer su zaboravili da me pozovu na svečanost 100 godina kluba. Nikada me nije pozvao telefonom. A, on zna vrlo dobro, šta sam uradio za njega. Pozdravljam ga ovom prilikom, dobar je momak i dobar direktor, ali neke stvari neću da zaboravim. Kada je ceo stadion pevao protiv njega, spasio ga je Nenad Lalatović, a ne Feđa Dudić. Da je tada ispao iz lige, ugasio bi se kao direktor. Lako je sada biti trener u Kragujevcu, kad ima novca. I zato veliki pozdrav navijačima Radničkog 1923 i izvinjenje njima i upravi kluba. Nisam ja skočio na taj veliki klub, meni mnogo drag, već na trenera koji me je stalno provocirao - zaključio je Nenad Lalatović.

Saopštenje Radničkog

O ovom sukobu svoj stav izneli su i ljudi iz kragujevačkog Radničkog koji su se oglasili saopštenjem.

- FK Radnički 1923 je primoran da se oglasi posle gostovanja u Vojvodini. Ali, ne povodom suđenja Novaka Simovića, koje ne priliči derbiju kola, već zbog primitivnog ponašanja i pretnji domaćeg trenera, Nenada Lalatovića, prema našem treneru, Feđi Dudiću.

Često je Lalatović, u sebi svojstvenom self marketingu, javno isticao koliko je dao Kragujevcu, kao igrač i kao trener, ali je danas pokazao pravo lice i kako zapravo poštuje nekadašnji klub i Kragujevac. Verbalno, a onda i fizički napao je našeg trenera Feđu Dudića, pokazavši ogromnu dozu nepoštovanja prema našem treneru.

Ovakvo dizanje tenzije i pokazana agresija čoveka koji je sportski radnik i trebalo bi da bude primer u društvu, potpuno je neshvatljivo i nedopustivo.

Ali, ni to mu nije bilo dovoljno pa je na samoj konferenciji i fizički nasrnuo na našeg šefa stručnog staba (što dokazuju i snimci) i uličarskim rečnikom poslao poruku koja potpuno pogrešno reprezentuje Srbiju i njen fudbal kada je odnos prema stranim državljanima u pitanju. Naš trener je ponovo ostao miran i staložen, uprkos svim uvredama i pretnjama koje je čuo i na taj način pokazao zašto je ugledan sportski radnik.

Ovaj video najbolje pokazuje da je Feđa Dudić gospodin, koji za razliku od nekih poštuje ovu državu, ligu i svaki klub koji se u njoj takmiči. Dudić se više puta našao u situaciji da bude predmet manipulacije i spinovanja, ali se u ovakvim trenucima nikada nije spustio na nivo primitivnog i provokatorskog ponašanja, onih koji žele da ga predstave onakvim kakav nije. Na kraju, posle incidenta, kakav se ne pamti u našem fudbalu, nadamo se da će nadležni organi strogo sankcionisati ovaj skandal.

Radnički 1923 kao klub je ponosan što ima trenera koji vodi računa o imidžu kluba, igrača, stručnog štaba, lige, srpskog fudbala i što je jednim gospodskim ponašanjem uveličao ime kluba kakav jeste Radnički 1923 Kragujevac, što pokazuju i rezultati, dok je njegov kolega unizio veličinu kluba kakav je Vojvodina i svojim nedoličnim ponašanjem takođe osramotio i srpski fudbal.

Svesni da ponašanje Nenada Lalatovića ni u jednom trenutku ne odražava manire kluba kakav je Vojvodina, a koji izuzetno cenimo i poštujemo, želimo da se zahvalimo rukovodstvu novosadskog kluba na gostoprimstvu - stajalo je u saopštenju tima iz Kragujevca.

Pogledajte kako je izgledao sukob

Za kraj, pogledajte i kako je izgledao sukob Nenada Lalatovića i Feđe Dudića.

