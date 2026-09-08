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Fudbal, sport uopšte, počivaju na mantri o fer-pleju.

No, fer-plej gubi na prioritetu kada su u pitanju bitne utakmice.

Tako je bilo i tog 25. juna 2006. godine.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia, Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

Oči sveta tih dana i nedelja bile su usmerene ka Nemačkoj gde se održavao Mundijal.

Adrenalin je pomenutog datuma bio povišen u Nirnbergu, gde su se u osmini finala sastali Portugalija i Holandija. Dva velikana evropskog fudbala, sa pregršt majstora sa obe strane.

No, umesto praznika fudbala, videli smo praznik brutalnosti.

I umesto Ronalda, Figa, Deka s jedne, odnosno Van Persija, Robena, Snajdera s druge strane, glavni akter meča bio je Rus Valentin Ivanov.

Što se tiče samo utakmice, Portugalija se plasirala među osam najboljih golom Maniša u 23. minutu.

Ali je sve to ostalo u senci kartonijade Ivanova. Ruski delilac pravde se razmahao i pokazao čak četiri crvena kartona i 16 žutih kartona.

Isključeni su Portugalci Kostinja i Deko, kao i Holanđani Bulahruz i Van Bronkhorst. Devet žutih dobili su Portugalci, a sedam Holanđani.

Ipak, to nije omelo Portugalce da u četvrtfinalu prođu Engleze. Doduše, posle penala. Ipak, zaustavljeni su u polufinalu od Francuske. Kasnije su od Nemačke izgubili u borbi za treće mesto, a dva gola je u toj utakmici postigao bivši srpski zet Bastijan Švajnštajger.

U finalu je Italija posle penala savladala Francusku, a tu utakmicu je obeležio čuveni duel između Zinedina Zidana i Marka Materacija.

01:05 Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10