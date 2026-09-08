NAJBRUTALNIJA UTAKMICA U ISTORIJI: Ruski sudija je delio crvene i žute kartone kao konfete! Kraj su svi dočekali u šoku
Fudbal, sport uopšte, počivaju na mantri o fer-pleju.
No, fer-plej gubi na prioritetu kada su u pitanju bitne utakmice.
Tako je bilo i tog 25. juna 2006. godine.
Oči sveta tih dana i nedelja bile su usmerene ka Nemačkoj gde se održavao Mundijal.
Adrenalin je pomenutog datuma bio povišen u Nirnbergu, gde su se u osmini finala sastali Portugalija i Holandija. Dva velikana evropskog fudbala, sa pregršt majstora sa obe strane.
No, umesto praznika fudbala, videli smo praznik brutalnosti.
I umesto Ronalda, Figa, Deka s jedne, odnosno Van Persija, Robena, Snajdera s druge strane, glavni akter meča bio je Rus Valentin Ivanov.
Što se tiče samo utakmice, Portugalija se plasirala među osam najboljih golom Maniša u 23. minutu.
Ali je sve to ostalo u senci kartonijade Ivanova. Ruski delilac pravde se razmahao i pokazao čak četiri crvena kartona i 16 žutih kartona.
Isključeni su Portugalci Kostinja i Deko, kao i Holanđani Bulahruz i Van Bronkhorst. Devet žutih dobili su Portugalci, a sedam Holanđani.
Ipak, to nije omelo Portugalce da u četvrtfinalu prođu Engleze. Doduše, posle penala. Ipak, zaustavljeni su u polufinalu od Francuske. Kasnije su od Nemačke izgubili u borbi za treće mesto, a dva gola je u toj utakmici postigao bivši srpski zet Bastijan Švajnštajger.
U finalu je Italija posle penala savladala Francusku, a tu utakmicu je obeležio čuveni duel između Zinedina Zidana i Marka Materacija.
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