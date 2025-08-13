Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u plej-of za Ligu šampiona, pošto su u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija odigrali nerešeno 1:1 protiv Leha iz Poznanja.

Zvezda je u prvoj utakmici prošle srede u Poznanju pobedila 3:1. Crveno-beli će u plej-ofu igrati protiv kiparskog Pafosa, koji je ukupnim rezultatom 3:0 eliminisao Dinamo iz Kijeva.

Trener crveno-belih Vladan Milojević na konferenciji za medije sumirao je utiske.

"Generalno rekli smo pred ovu utakmicu da smo odigrali samo prvo poluvreme, danas je završeno drugo. Možemo da imamo sliku iz obe utakmice. Znali smo pre ove utakmice, pričao sam sa igračima i spremao se da je Leh jako dobra ekipa, prvak Poljske, koji ne razume i ne zna o ambijentu, jer i oni igraju pred 40-tak hiljada ljudi. Nisu imali utakmicu u prvenstvu, spremali su se sve vreme. Dobro su nas analizirali, moglo je da se vidi u prvom poluvremenu. Sve što smo želeli, nismo uspeli. Mislim da su mnogo bolje ušli u utakmicu, međutim bilo je dosta igrača koji nisu imali svoj dan, sa druge strane imali smo rezultat koji nam je davao neku prednost. Kad se sve to uzme, završilo se tako kako se završilo."

Koliko će Krunić i Rodrigao faliti u plej-ofu?

"Svaki igrač će nam faliti, bio je Elšnik pod znakom pitanja, da li će da nastupi. Ivanić nije bio spreman, bio bi veliki rizik da je ušao u igru, pored Arnautovića i Radonjića, igrači koji nam fale. Crveni karton nam je totalno poremetio planove. Čestitam svojim igračima na prolasku, igraćemo plej-of protiv Pafosa dve utakmice, izuzetan protivnik. Imamo vremena da se spremimo za tu utakmicu i nađemo rešenje za igrače koji će da nam fale", rekao je Milojević.

Direktan crveni karton i nekoliko žutih...

"Šta da radimo, ne razmišljam na taj način, ne bih znao kako da vam odgovorim. Nema potrebe da pravimo kartone, to su iskusni igrači, neke smo dobili što smo zaslužili, neke glupave kartone pravimo na ovom nivou. Igrači moraju da znaju... Nema veze, igraćemo bez Radeta. Iskusni igrači, skrenuli smo pažnju, ali šta da radimo...", rekao je Milojević i nastavio na istu temu:

"Ne volim da se kartoni dobijaju na priču i takve stvari, ali sve što je u žaru borbe. Skrenuli smo im pažnju, nije dobro, ali tako je..."

Veljko Milosavljević pružio je sjajnu partiju - trener ga je pohavlio:

"Odigrao je fenomenalu utakmicu, stabilno je dete u glavi. Dosta je sazreo, mogu da kažem da je odrastao i zreliji nego njegova generacija, vredan je, ima jako dobro iskustvo. Nemam nikakvu dilemu. Na njemu će biti da odigra ove utakmice, sigurno će on biti sledeću u paru sa Veljkovićem, drago mi je da imam takvog igrača u ekipi."

Naredni rival - Pafos!

"Poznajem ih jako dobra, jedna dobra ekipa, dižu lestvicu. Nije lako kiparsko prvenstvo, pogotovo pored ekipa koje su najvećih pet ili šest u toj ligi. Dali su novu energiju, nešto novo. Stabilan klub sa fenomenalnom bazom i ulaganjem. Koliko znam, žele da naprave nov stadion o svom trošku. Izuzetno teška i dobra ekipa. Imaju dosta dobrih igrača. Ono što je jako bitno je da su brzi i dobro selektirana ekipa."

Od koga očekujete da će da se oporavi za sledeću utakmicu?

"Ivanić bi trebalo da bude spreman, ali ne mogu da vam kažem sa sigurnošću. Medik tim radi na njegovom oporavku. Videćemo ko će od njih biti sposoban za sledeću utakmicu."

Nervoza na početku utakmice?

"Ušli su bolje u utakmicu, jako ofanzivno sa dosta rizika i presinga da probaju tu na našoj polovini da nam oduzimaju lopte. Zbog toga nismo bili dobri, nije nam protivnik dozvoljavao. Bili su dobro pripremljeni, njihov trener je izuzetno dobar trener. Svaki detalj kod njega je bitan. Pogodili su sa tim što su hteli, mi to nismo mogli da rešimo. Pokušali smo da se konsolidujemo, dosta igrača nam je bilo van zone što su trebali da pruže. Očekivao sam, analiziraćemo, idemo dalje. To je tako u fudbalu".

Da li je bolje što se prvi meč igra na "Marakani"?

"Ne znam, kad imamo takve probleme, bolje je da igramo utakmicu kod kuće. Očekuje nas nenormalno velika vrućina i vlaga. Videli ste Partizan kako je igrao tamo. Sve te stvari treba da uzmemo u ovom trenutku. Treba da se dobro pripremimo za utakmicu prvu koja nas čeka ovde. Ne preferiram da li da igramo prvu kod kuće ili na strani. Mislim da je bolje što igramo prvu utakmicu kući i da ne dođe do nekih novih ne predviđenih problema. Sve je to fudbal i neka draž."

Da li je Šerif povređen?

"Dosta je intezivna utakmica bila, jednostavno forsiraju ritam igrači Leha, Šerif je odradio dosta dobar posao, tražio loptu, imao duele. Mislim da su neki grčevi, a ne problem veće prirode", zaključio je Milojević.