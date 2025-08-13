Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u plej-of za Ligu šampiona, pošto su u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija odigrali nerešeno 1:1 protiv Leha iz Poznanja.

Zvezda je u prvoj utakmici prošle srede u Poznanju pobedila 3:1. Crveno-beli će u plej-ofu igrati protiv kiparskog Pafosa, koji je ukupnim rezultatom 3:0 eliminisao Dinamo iz Kijeva.

Pred vama su igrači Zvezde na skeneru Kurira:

Mateus 6,5

Nema šta da mu se prigovori. Sve što je bilo do njega je odbranio. Imao je nekoliko sigurnih intervencija, i samo jedan kiks izlet van gola, koji su lako rešili njegovi saigrači iz defanzive. Deluje da i dalje ima problema u komunikaciji sa poslednjom linijom odbrane i da na tome mora mnogo da radi. Biće mu potrebno mnogo više koncentracije za naredni dvomeč protiv Pafosa, koji pobednika vodi u Ligu šampiona.

Seol 7

Previše sitnih grešaka na početku utakmice, ali se posle digao i bio jedan od boljih igrača Zvezde ove večeri. Kada su crveno-beli ostali sa igračem manje gotovo da nije prelazio centar, bio je 100 odsto koncentrisan na defanzivu. Pokazao je pre svega mentalnu snagu, a onda i visok nivo koncentracije, jer u teškim situacijama po svoj tim nije paničio. Donosio je dobre odluke i tako unosio mir među saigrače.

Miloš Veljković 7

Sasekao ga je Francuz Letisije u 3. minutu, kada mu je za prvi start dao žuti karton. Baš zbog toga igrao je pod gasom do kraja utakmice. Bio je u strahu od isključenja, pa je bio više nego oprezan i prilično blag u startovima, kako na zemlji, tako i u vazduhu. Međutim i pored toga bio je siguran pokazavši da ima dobru glavu i da pod velikim pritiskom ne greši. A, to je delovalo ohrabrujuće za celu ekipu, posebno onu u defanzivi. Odlično se dopunjavao sa mladim Milosavljevićem, koji je ušao u igru umesto isključenog Rodrigaa.

Rodrigao 5

Bio je siguran, miran na lopti, čitao lako akcije protivnika i bez problema iz svakog duela izlazio kao pobednik. A, onda je u 55. minutu zakasnio samo za delić sekunde. I to je bilo dovoljno francuskom sudiji da mu da crveni karton. Fakat je da Zvezda ne sme sebi da dopusti da joj protivnik iz tri pasa dođe iza leđa štopera i šanse za gol, ali je isto tako nedopustivo da štopera takvog iskustva i renomea, kakvo ima Brazilac odreaguje na naivan način. Šteta za njega, jer neće igrati narednog utorka protiv Pafosa u Beogradu.

Nair Tiknizjan 7

Ne treba Zvezda da brine za defanzivne bočne igrače. Odlično je trčao Jermenin, zatvarao sve rupe, pomagao u odbrani, bio koristan u napadu. I za njega se može reći, kao i za Seola, da se koncentrisao na defanzivu posle isključenja Rodrigaa. Činio je sve da pomogne ekipi, pa se nije štedeo u duelima. Sve je bolji iz meča u meč, prijaju mu utakmice visokog intenziteta, što će svakako biti naredni dvomeč Zvezde sa Pafosom.

Timi Maks Elšnik 7

Odigrao je solidnu utakmicu, jer je izvesno da može mnogo bolje. Dizao se uz Krunića, koji ga je činio boljim. Morao je mnogo bolje da reši kontru pred kraj prvih 45 minuta, kada je oduzeo loptu, a onda umesto da uposli nekog od četvorice saigrača, sebično šutirao pored gola. Imao je i još jednu šansu kada je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali pravo u golmana. Kao da mu nedostaje ono malo, što bi trebalo da dođe u narednim utakmicama. Videćemo za sedam dana kako će odigrati, jer neće imati pomoć Radeta Krunića.

Rade Krunić 7,5

Svaka njegova lopta kao da je imala oči. Plenio je sigurnošću na sredini terena, te tačnom pasu prema saigračima. Takav je unosio nemir među igrače Leha, koji su se bukvalno sklanjali kada bi ga videli. Definitivno je najbolji fudbaler Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ti nema dileme. Samo jednu grešku je napravio na utakmici, kada je na kraju nagazio rivala, a to Francuz Letisije nije hteo da oprosti. Zbog toga, Krunić neće igrati sledećeg utorka protiv Pafosa u Beogradu. Biće to ogroman hendikep za crveno-bele, ali i prilika da se vidi ko i kako može da zameni sjajnog momka iz Srpske.

Šavi Babika 6,5

Posle bojažljivog početka se oslobodio i bio veoma opasan po gol Leha. Vidi se da ima brzinu, ali mu nedostaje svežine. Još nije upoznao sve igrače, ne diše zajedno sa ekipom, ali se trudi, pa se vidi značajan pomak u odnosu na prošlu nedelju. Čini se da Gabonac može biti bingo za Zvezdu, samo treba da bude hrabriji i otresitiji u napadu, posebno u igri "jedan na jedan". Treba da se oslobodi, jer publika voli takve igrače. Samo da namesti glavu i to može da Zvezdi itekako donese benefite u naredne dve utakmice.

Piter Olajinka 6,5

Kao da to više nije isti igrač. Očigledno je teška povreda i operacija Ahilove tetive ostavila posledice po njega. Kao da je izgubio eksplozivnost i brzinu, jer nijednom nije prošao rivala po boku. Mnogo se mučio, bilo je to vidljivo svima na stadionu, iako je imao veliki voljni momenat. Mnogo je hteo, ali mu ništa nije polazilo za nogom, čak su mu i pasovi bili netačni, ili iza leđa saigračima, čime je usporavao akcije. Sa ovakvom igrom nije bio, niti može biti od koristi Zvezdi u narednim utakmicama. Ipak, nad njim je skrivljen penal. Osećaj za loptu i prostor nije izgubio. Našao se na pravom mestu, u pravo vreme i to je bilo dovoljno da Zvezda dobije penal, a time i vođstvo.

Bruno Duarte 6

Velika radilica za jednog napadača. Vrlo dobra partija za njega, mada je u nekoliko navrata bio prilično sebičan. Žrtvovan je početkom drugog poluvremena posle isključenja njegovog zemljaka Rodrigaa. Prihvatio je tu odluku kao pravi profesionalac, a prava je šteta što nije ostao do kraja utakmice, jer od njega treba očekivati ono najbolje. Pafos će biti dobra prilika za njega da pokaže sve svoje kvalitete.

Šerif Endijaj 7

Njegova 100. utakmica za Zvezdu. Zna da igra fudbal, a zna i da šutira penale, pa je tako lepo upotpunio vredan jubilej. I večeras je ogolio kolena, tukao se i rvao sa defanzivcima Leha. Nisu ga štedeli Milić i Škripčak, ali ni njima Senegalac nije ostajao dužan. Pored gola iz penala, mogao je još jednom da se upiše u listu strelaca, ali ga lopta jednostavno nije htela. Mnogo je važan za igru Zvezde, tu nema dileme. Biće problem za ekipu ako ode, jer ga traži mnogo klubova i ne žali novac da ga dobije.



Veljko Milosavljević 7

Od 59. minuta umesto Bruna Duartea. Momak je odigrao kao da ima 28, a ne 18 godina. Pravo je Zvezdino blago. Nije imao greške, iako je bio pod pritiskom. Donosio je inteligentne odluke, znao kad treba da izađe, zatvori prostor, pomogne saigračima, iznese loptu... Profesorska partija Zvezdinog tinejdžera. Biće prava šteta za klub ako ode ovog leta, jer se čini da bi mu cena kroz Ligu šampiona mogla samo da mu raste. Nimalo nije slabiji u odnosu na Rodrigaa, čak deluje da je i bolji i da Zvezda sa njim u startnih 11 deluje sigurnije.

Vladimir Lučić 6

Od 72. minuta umesto Šavija Babike. Uneo je svežinu, preko potrebnu Zvezdinim redovima pred kraj utakmice. Prava je šteta što ga Milson nije video u jednoj kontri, jer deluje da je mogao da postigne gol i reši utakmicu.

Milson 5

Od 72. minuta umesto Pitera Olajinke. Muči se, i to sve više. Bez obzira što je igrao na svojoj prirodnoj poziciji. Nema mirnoću, nema koncentraciju, a kao takav nije od koristi Crvenoj zvezdi. Da li se uplašio konkurencije, to samo on zna, ali bi morao da bude daleko odgovorniji prema treneru Milojeviću kod kojeg je počeo da troši kredit.

Aleksandar Katai /

Od 86. minuta umesto Šerifa Endijaja. Premalo minuta na terenu za ocenu.

Vladan Milojević 7

Jasno je zašto je bio toliko oprezan pred revanš utakmicu protiv Leha i zašto je upozoravao da ne sme biti euforije. Počeo je oprezno, birao iskusne igrače za startnu postavu, ali... Svu njegovu taktiku, kao i izmene koje je spremio poremetilo je isključenje Rodrigaa, posle čega je morao da improvizuje i tumba postavu. Pogodio je sa Velikom Milosavljevićem koji je uz Krunića bio najbolji igrač Crvene zvezde na terenu. Benefit mu je doneo i Vladimir Lučić, a čini se da se teškim mukom odlučio da iz igre vadi Bruna Duartea. Za nedelju dana čeka ga potpuno drugačiji rival, a on neće imati na raspolaganju Krunića i Rodrigaa, pa će morati da donese važne odluke, jer su naredna dva susreta važna ulaska u Ligu šampiona.

