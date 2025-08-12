Zvezda prošla dalje, a navijači skreću pažnju na mane tima.
Fudbal
"KAKVA OČAJNA UTAKMICA" Zvezda prošla dalje - Delije grme: Zadnja linija je zločin!
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno sa Lehom u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Navijači su zadovoljni prolaskom u narednu rundu, ali su od meča očekivali mnogo više.
Najviše zamerki ide na račun trenera Vladana Milojevića, ali i na pojačanja koja još uvek nisu pokazala nešto zbog čega bi zaslužili pohvale.
Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
