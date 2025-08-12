Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno sa Lehom u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Navijači su zadovoljni prolaskom u narednu rundu, ali su od meča očekivali mnogo više.

Najviše zamerki ide na račun trenera Vladana Milojevića, ali i na pojačanja koja još uvek nisu pokazala nešto zbog čega bi zaslužili pohvale.

Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:

