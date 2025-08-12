Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno sa Lehom u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Navijači su zadovoljni prolaskom u narednu rundu, ali su od meča očekivali mnogo više.

Najviše zamerki ide na račun trenera Vladana Milojevića, ali i na pojačanja koja još uvek nisu pokazala nešto zbog čega bi zaslužili pohvale.

Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Ne propustiteFudbalZVEZDA NA SKENERU KURIRA: Krunićeva maestralna partija! Evo ko je nabildovan samopouzdanjem, a koga lopta protiv Leha nije slušala
CZ Zenit6.jpg
FudbalGROBARI ZAGRMELI NA TVITERU: Brutalna paljba po sudiji i Đurđeviću: Ukopali nas!
Partizan - Hibernijan
FudbalZVEZDA JE POBEDILA - TVITER GORI! Evo sa kim su crveno-beli uboli džekpot, a ovog igrača su navijači posebno nagrdili
Delije
Fudbal"PARTIZANOVE RUŽE BAŠ LEPO PROCVETALE" Gore društvene mreže: Grobari jednog igrača posebno izdvojili!
FK Partizan

Fudbaleri istrčali na teren - Grobari viču: Partizane napadaj Izvor: Kurir