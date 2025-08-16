Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula na startu Premijer lige savladali su Bornmut sa 4:2, a susret je bio posebno emotivan jer je to bila prva prvenstvena utakmica bez tragično nastradalogDioga Žote.

Pred start meča održan je minut ćutanja u znak sećanja na Žotu, a posle meča Mohamed Salah se potpuno slomio zbog Dioga.

Fotke i snimak uplakanog Salaha obišli su planetu, te je bilo jasno koliko je zvezdi Liverpula ova utakmica bila potresna.

Potresna izjava Arnea Slota

- Kada je bilo 2:2, znate kog igrača sam tražio na klupi? Dijoga Žotu. Ali, nisam mogao da ga uvedem zbog užasnih razloga - rekao je, između ostalog, Arne Slot, a snimak je obišao planetu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Detalji nesreće

Podsetimo, Diogo Žota i njegov brat Andre Silva stradali su u jezivoj saobraćajnoj nesreći, a više detalja otkrila je španska policija.

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja. Kao rezultat saobraćajne nesreće, automobil se zapalio i obe osobe koje su se u njemu nalazile su poginule. Čekaju se forenzički izveštaji, a jedan od poginulih je identifikovan kao Diogo Žota, fudbaler Liverpula, kao i njegov brat Andre Felipe - stoji u saopštenju španske policije.

Prema prvim nalazima forenzičara, sumnjalo se da je pukla guma na luksuznom automobilu koji može da razvije i do 320 km/h, dok su pokušavali da obiđu drugo vozilo. Automobil je tada sleteo sa puta, prevrnuo se i zapalio, a plamen je zahvatio i okolnu vegetaciju.

Preokret u istrazi

Jedan kamiondžija naleteo je na Žotin auto svega nekoliko minuta posle tragedije i sada je, u emotivnoj ispovesti koju je snimio, otkrio istinu i istakao kako smatra da Diogo i njegov brat nisu prekoračili dozvoljenu brzinu.

- Nisu vozili brzo. Imam čistu savest. Znam šta sam video te noći - poručio je Žoze Azevedo, koji svakodnevno vozi tom deonicom puta A-52 kod mesta Cernadilja, nedaleko od granice Portugala i Španije:

- Snimio sam trenutak nesreće, stao, pokušao da pomognem… ali nažalost, nisam mogao ništa da uradim. Želim da porodica zna da su vozili normalno. Video sam marku i boju automobila, sve savršeno jasno. Taj put je užasan, mračan i vrlo opasan.

Ogroman gubitak

Diogo Žota i njegova dugogodišnja devojka Rute Kardozo venčali su se desetak dana pre tragedije, pa je on iza sebe ostavio suprugu, ali i troje dece.

Sudbina se na stravičan način poigrala sa Žotom koji je bio primoran da putuje automobilom jer su mu doktori zabranili let avionom, pošto je nedavno imao operaciju na plućima.

Zbog toga je Žota sa bratom krenuo put Santandera, kako bi uhvatili trajekt na putu ka Engleskoj.

Portugalski novinar Viktor Pinto rekao je za lokalnu televiziju da je Žota nekada putovao automobilom zbog problema sa plućima.

- Diogo je nekada birao da putuje drumom, jer je imao neke plućne tegobe, ništa ozbiljno, a kao što znamo, postoji trajekt koji povezuje jug Engleske sa španskom regijom Kantabrija. Informacije koje imamo je da je trebalo da uzme trajekt do Santandera, što znači da nije bilo baš putovanje kolima od Engleske do Portugala - rekao je on.

Sahrana u Gondomaru

Diogo Žota i njegov brat Andre Silva sahranjeni su u portugalskom gradu Gondomaru.

Engleski "Bi-Bi-Si" je objavio da je porodica fudbalera želela da ceremonija bude privatna, ulazak u crkvu bio je omogućen samo najbližima, ali su ispred bili postavljeni zvučnici sa kojih se čula služba. Nakon što je služba završena, povorka koja je krenula ka groblju ispraćena je aplauzima.

Sahrani je prisustvovala delegacija Liverpula, koju su predvodili kapiten Virdžil van Dajk, Endi Robertson i menadžer Arne Slot. Van Dajk je doneo crveni venac u obliku dresa sa Žotinim brojem 20, a Robertson sa brojem 30, u čast Silve, koji je takođe bio fudbaler.

Ovo su najpotresnije fotografije sa sahrane:

Evo ko je bio na sahrani od poznatih

Sahrani su prisustvovali i Ruben Neves, Ruben Dijas, Bernardo Silva, Žoao Mutinjo, Džejms Milner, Bruno Fernandeš, Džo Gomez, Darvin Nunjez, Žoao Feliks, Nelson Semedo, Roberto Martinez... Međutim, ne i Kristijano Ronaldo, iz nepoznatog razloga.

Manuel Linda, biskup Porta, obratio se hiljadama ožalošćenih koji su se poređali ulicama da odaju počast.

U emotivnoj poruci on se posebno osvrnuo na troje naslednika Žote, koji nisu prisustvovala sahrani. Biskup je rekao da će se "mnogo moliti za njih" uz dodatak: "Ako je teško videti odraslu osobu kako plače, još je teže videti dete kako plače".

Usledile su srceparajuće reči.

- Oni koji mnogo pate su vaša majka i vaši baka i deka. Videti posmrtne ostatke deteta je najveća muka, ali kada postoje dve urne, nemam reči... - dodao je Linda.

Podsećamo, Žota (28) i njegov brat Andre Silva (25) poginuli su u četvrtak u saobraćajnoj nesreći u španskoj provinciji Zamora. Automobil u kojem je portugalski reprezentativac bio sa svojim bratom sleteo je sa puta i zapalio se.

Ovo je neutešna supruga Rute:

Žota je igrao za Liverpul od 2020. godine, a pre toga je bio član Vulverhemptona, Porta, Atletiko Madrida, Pakoš de Fereire i Gondomara Za reprezentaciju Portugalije odigrao je 49 utakmica i postigao je 14 golova.

Andre Silva je od 2023. bio član Penafiela, a pre toga je igrao za Gondomar.

Dolazak igrača Liverpula bio je posebno bolan:

Liverpul povukao broj 20 iz upotrebe

Poslednji klub za koji je Žota igrao bio je Liverpul i engleski velikan zvanično je potvrdio da će povući potez zbog kog kreću suze na oči celom svetu. Broj 20 više neće nositi niko u Liverpulu - ni u seniorskom timu, ali ni na akademiji, niti ženskoj ekipi...

- To je bio broj koji je nosio sa ponosom i ugledom, vodeći nas do bezbrojnih pobeda. Diogo Žota će zauvek biti Liverpulov broj 20. Nakon konsultacija sa njegovom suprugom Rute i porodicom, klub može da objavi da je broj 20 povučen u čast i sećanje na Dioga na svim nivoima, uključujući žensku ekipu i akademiju kluba - stoji u saopštenju Liverpula.

Kako se ističe, ovaj potez je priznanje ne samo za doprinos koji je Portugalac dao Liverpulu poslednjih pet godina na terenu, već i za lični uticaj koji je imao na ekipu, saigrače i navijače sa kojima je izgradio trajne veze, a o svemu se oglasio i izvršni direktor kluba Majk Edvards.

- Verujem da je prvi put u istoriji Liverpula takva čast ukazana je nekom pojedincu. Ovo je jedinstvena počast jedinstvenoj i divnoj osobi. Diogo nam se pridružio 2020. godine, doprineo je osvajanju 20. titule i broj 20 nosio je sa čašću i ljubavlju. Što se tiče Liverpula, on će zauvek biti naš broj 20 - rekao je on.

Ovo je zver u kojoj je poginuo Žota

Lamborgini Huriken prava je zver na točkovima. To je sportski automobil italijanske proizvodnje prvi put predstavljen na Sajmu automobila u Ženevi 2014. godine. Ima moćan V10 motor. To je automobil sa dvoje vrata, težine 1.422 kg koji ubrzava do 100 km/h za 3.2 sekunde.

Maksimalna brzina koju postiže na pravcu iznosi preko 325 km/h. Tokom godina razvijeno je nekoliko moćnih modela, a španska istraga nije navela detaljno, koji automobil je vozio Diogo Žota. Cena ovog modela ide preko 200.000 evra. Portugalac nije bio vlasnik Lamborginija, već ga je rentirao.

Poruka udovice koja kida dušu

Dok su se prijatelji, porodica i saigrači opraštali od sportiste čija je karijera bila u usponu, jedan prizor sahrane posebno je slomio srca svih prisutnih...

Rute Kardozo, njegova voljena supruga i sada udovica, sve vreme je držala stisnut u rukama papir na kom je pisalo nešto što niko nije mogao da pročita, dok nisu stigli bliži snimci i fotografije...

Na papiru je stajala poruka koja je odraz neizmerne tuge, ali i večne ljubavi.

"Ne možemo živeti koliko želimo i umrećemo čak iako to ne želimo. Zašto bih bio van tvojih misli i van tvog uma, samo zato što sam van tvog vida? Nisam daleko, sa druge strane sam, odmah iza ugla. Ne brini, sve je u redu".

Foto: PrintscreenInstagram/ officialfootballcommunity

Ovo je definitivno poruka koja slama sva srca i koja dokazuje koliko su se Diogo i Rute voleli.

Utakmica koju su mnogi zaboravili

Navijači Srbije dobro su ga upamtili kada je zablistao na Marakani, ali da li ste znali da je Žota, i pre nego što je izašao na veliku scenu, odigrao jedan meč protiv naše reprezentacije?!

U pitanju je utakmica na koju su mnogi zaboravili, a koja se odigrala 17. juna 2017. godine u okviru U21 Evropskog šampionata i u njoj je Portugal pobedio Srbiju sa 2:0.

1/4 Vidi galeriju Diogo Žota protiv U21 reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu 2017. godine Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Na klupi "orlića" bio je Nenad Lalatović, za naš tim igrali su i Vanja Milinković-Savić, Miloš Veljković, Marko Grujić, Andrija Živković, Mijat Gaćinović i mnogi drugi, a Diogo Žota počeo je susret u startnih 11.

Foto: Printscreen / Transfermarkt

Ipak, Portugalcu se desilo nešto čemu se nije nadao, te je meč završio već posle prvog poluvremena i na startu drugog dela igre zamenio ga je fudbaler koji trenutno nastupa za Benfiku - Bruma.

