Slušaj vest

Tradicionalno slavljenje ustaštva i zločinačke akcije "Oluja" rezervisano je za prvu polovinu avgusta.

U svojoj bolesti su otišli toliko daleko da su upleli i sport.

Zbog jezivih scena i slika sa sportskih borilišta u Hrvatskoj, reagovao je Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta.

- Već tri decenije avgust je mesec bola za srpski narod, mesec kada je pre 30 godina u zločinačkoj akciji „Oluja“, koju su 1995. godine izvele oružane formacije Hrvatske sa svojih vekovnih ognjišta proterano 250.000 Srba, a više od 2.500 njih je ubijeno - napisao je Kešelj na Instagramu i dodao:

- Ni tri decenije kasnije retorika, pa i postupci nisu promenjeni, vlada isti ekstremistički naboj i mržnja prema Srbima i Srbiji, čak i tokom sportskih događaja na kojima nije mesto bilo kakvim vrstama vređanja ljudskog dostojanstva po osnovu rase, boje, nacije, religije, jezika ili nekog drugog diskriminišujućeg čina.

Usledila je jasna poruka:

- Ministarstvo sporta Republike Srbije najoštrije osuđuje paljenje srpske zastave na Poljudu i sve vidove ekstremističke ideološke propagande. Uputili smo oštru notu FIFA i UEFA sa zahtevom da se ovaj postupak najoštrije osudi i kazni. Fudbalski savez Srbije je takođe dobio nalog od Ministarstva sporta Republike Srbije da zahteva reakciju najviših fudbalskih instanci kako bi se kaznio ovaj neljudski i varvarski potupak lica koja su to učinila na stadionu u Splitu.

Uz jasnu poruku na kraju:

- Sramotno je i jadno ponašanje dela tih navijača ili ovih koji se nazivaju navijačima, koji pod uticajem nekih drugih struktura, većinom političkih, šalju poruke veličanja ratnih zločina i šire fašizam. Srbija je uvek okrenuta miru, stabilnosti regiona i neće prihvatiti ni jedan vid esktremizma i širenja propagande protiv svega što je srpsko. Zahtevaćemo maksimalne kazne za svakoga i sve koji se time bave i budu bavili.