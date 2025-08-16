Slušaj vest

Tradicionalno slavljenje ustaštva i zločinačke akcije "Oluja" rezervisano je za prvu polovinu avgusta.

U svojoj bolesti su otišli toliko daleko da su upleli i sport. 

Zbog jezivih scena i slika sa sportskih borilišta u Hrvatskoj, reagovao je Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta.

- Već tri decenije avgust je mesec bola za srpski narod, mesec kada je pre 30 godina u zločinačkoj akciji „Oluja“, koju su 1995. godine izvele oružane formacije Hrvatske sa svojih vekovnih ognjišta proterano 250.000 Srba, a više od 2.500 njih je ubijeno - napisao je Kešelj na Instagramu i dodao:

- Ni tri decenije kasnije retorika, pa i postupci nisu promenjeni, vlada isti ekstremistički naboj i mržnja prema Srbima i Srbiji, čak i tokom sportskih događaja na kojima nije mesto bilo kakvim vrstama vređanja ljudskog dostojanstva po osnovu rase, boje, nacije, religije, jezika ili nekog drugog diskriminišujućeg čina.

Usledila je jasna poruka:

- Ministarstvo sporta Republike Srbije najoštrije osuđuje paljenje srpske zastave na Poljudu i sve vidove ekstremističke ideološke propagande. Uputili smo oštru notu FIFA i UEFA sa zahtevom da se ovaj postupak najoštrije osudi i kazni. Fudbalski savez Srbije je takođe dobio nalog od Ministarstva sporta Republike Srbije da zahteva reakciju najviših fudbalskih instanci kako bi se kaznio ovaj neljudski i varvarski potupak lica koja su to učinila na stadionu u Splitu.

Uz jasnu poruku na kraju:

- Sramotno je i jadno ponašanje dela tih navijača ili ovih koji se nazivaju navijačima, koji pod uticajem nekih drugih struktura, većinom političkih, šalju poruke veličanja ratnih zločina i šire fašizam. Srbija je uvek okrenuta miru, stabilnosti regiona i neće prihvatiti ni jedan vid esktremizma i širenja propagande protiv svega što je srpsko. Zahtevaćemo maksimalne kazne za svakoga i sve koji se time bave i budu bavili.

Ne propustiteFudbalCRNA GORA SE SMEJE SVOM POLITIČARU! Veliki blam Vučinića: Video torcidu i pomislio da su vatrogasci
Torcida
FudbalVELIKA SRAMOTA TORCIDE: Gorela srpska zastava, bruka koja je obišla ceo svet! (FOTO)
Torcida
FudbalMIZERNA KAZNA ZA USTAŠKE POKLIČE! Hajduk će morati da plati zbog ispada navijača, šokiraćete se kada vidite koliko!
profimedia0796251684.jpg
FudbalNACIZAM ŽIVI U SPLITU! Oluja ugasila struju na Poljudu: Torcida skandira "ajmo, ustaše" i "za dom spremni"
Navijači Hajduka na stadionu Poljud
FudbalOLUJA POKVARILA PROSLAVU POGROMA SRBA: Na Poljudu nestala struja posle velikog nevremena
Navijači Hajduka - Torcida Split

Ergin Ataman u neverici zbog igre Srbije Izvor: RTS