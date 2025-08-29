Svi događaji
13:05

Žreb uskoro počinje

Žreb za Ligu Evrope uskoro će početi.

12:09

Zvezda prati Rijeru?!

Slovenački mediji plasirali su zanimljivu informaciju - Crvena zvezda prema njihovim navodima prati trenera Celja Alberta Rijeru.

Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Albert Rijera

12:08

Termini utakmica

Evo i termina svih mečeva Lige Evrope:

Prvo kolo: 24/25. septembar

Drugo kolo: 2. oktobar

Treće kolo: 23. oktobar

Četvrto kolo: 6. novembar

Peto kolo: 27. novembar

Šesto kolo: 11. decembar

Sedmo kolo: 22. januar

Osmo kolo: 29. januar

11:58

Najbolja i najgora varijanta

Puno kvalitetnih timova igraće Ligu Evrope ove sezone, a mnoge zanima koje su to najbolje i najgore varijante? Deluje da su u prvom šeširu najpovoljniji rivali Rendžers i Salcburg, dok su ostali za izbegavanje, iz drugog bi bilo poželjno izbeći Fenerbahče i Lion, iz trećeg Notingem Forest i Frajburg, a četvrtog Seltu i Štutgart. Deluje da bi sa ostalim rivalima moglo daleko lakše da se igra.

Najbolja varijanta: Rendžers, Salcburg, Viktorija Plzenj, Makabi Tel Aviv, Bazel, FCSB, Go Ahed Igls, Bran.

Najgora varijanta: Roma, Porto, Fenerbahče, Lion, Frajburg, Notingem Forest, Selta, Štutgart.

Mnogi u Srbiji bi pak želeli i meč Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba, a da li će UEFA uspeti da razdvoji ove timove, o čemu se već pisalo, ostaje da se vidi.

11:52

Sistem žreba

Kako žreb za Ligu Evrope funkcioniše? Žreb za Ligu Evrope biće digitalan i 36 klubova podeljeno je u četiri šešira sa po devet timova, a sve na osnovu UEFA koeficijenata sa starta sezone. Svaki tim će se spojiti sa po dva protivnka iz svakog šešira, meč protiv jednog rivala se igra kod kuće, a drugi u gostima.

Timovi iz iste nacionalne federacije ne mogu biti u istom žrebu, a svaki tim može igrati sa najviše dva protivnika iz iste druge federacije.

Žreb se sprovodi potpuno digitalno, pomoću automatskog softvera. Softver nasumično izvlači timove iz šešira 1 i određuje njihovih osam protivnika, po dva iz svakog šešira, uključujući informaciju da li se meč igra kod kuće ili u gostima. Procedura se zatim ponavlja za preostale timove iz šešira 1, a potom i za timove iz šešira 2, 3 i 4, uz poštovanje prethodno izvučenih parova.

11:48

Zvezda u drugom šeširu

Crvena zvezda će se na žrebu za Ligu Evrope naći u drugom šeširu, gde će biti još i Fenerbahče, Lion, PAOK, Viktorija Plzenj, Ferencvaroš, Seltik, Braga, Makabi Tel Aviv.

Evo i svih šešira:

Šešir 1: Roma, Porto, Rendžers, Fejnord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila.

Šešir 2: Fenerbahče, Crvena zvezda, Lion, PAOK, Viktorija Plzenj, Ferencvaroš, Seltik, Braga, Makabi Tel Aviv.

Šešir 3: Frajburg, Notingem Forest, Šturm Grac, Nica, Jang Bojs, Bazel, Midtjiland, FCSB, Ludogorec.

Šešir 4: Panatinaikos, Malme, Go Ahed Igls, Bran, Bolonja, Selta Vigo, Štutgart, Utreht, Genk.