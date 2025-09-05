Slušaj vest

Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović rekao je da je taj fudbalski klub najveći i istorijski klub i da je tokom igračke karijere dolazak među crno-bele iz Budućnosti za njega bio čudotvoran momenat.

"Bio je to čudotvoran momenat, jer je moj san bio da sam u velikom klubu, gde su velike i obaveze. Malo sam osećao i strah, da li ću i kako ću se uklopiti, a u tome mi je pomogao Gordan Petrić. On me dočekao i pomogao mi da se adaptiram", rekao je Mijatović u emisiji "Priče iz svlačionice", koja će biti emitovana na Partizanovom Jutjub kanalu.

Kako je danas objavljeno na sajtu Partizana, u razgovoru ;snimljenom u renoviranoj svlačionici stadiona u Humskoj, Mijatović je evocirao uspomene na sprve dane u klubu, najveće derbije i prijateljstva iz svlačionice.

On je 1990. godine došao iz Budućnosti kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji jugoslovenskog fudbala. ; Mijatović je rekao da najviše pamti "večite" derbije.

"Imao sam sreću da na tim utakmicama budem protagonista - gol, asistencija, potez. U lepom sećanju mi je finale Kupa protiv Crvene zvezde 1992. godine", dodao je on.

U tom finalu je nekadašnji kapiten crno-belih Saša Ilić, kao dečak iz Omladinske škole Partizana, čuvao pehar tokom utakmice.

"To nisam znao. Sad mi je jasno odakle mu taj virus osvajanja trofeja. Držao pehar sa 14 godina i eto, postao jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba", rekao je Mijatović.

Partizan je 1990. godine eliminisan od Intera u osmini finala Kupa UEFA, a Mijatovićeva partija na San Siru ostala je upamćena i kod trenera suparničkog tima Đovanija Trapatonija.

"To je utakmica na kojoj sam, bez iskustva u internacionalnim utakmicama, odigrao jednu sjajnu utakmicu. Pratio sam taj italijanski fudbal kao klinac i bio sam motivisan ludo. Sećam se toga da je Trapatoni bio fasciniran sa mnom, toliko da mi je, posle mnogo godina koje su prošle od tada, kada smo sarađivali u Fjorentini, rekao: 'Bez obzira na sve što si uradio u Real Madridu, ja se i dalje sećam te utakmice kada si onako kao klinac gazio po San Siru. Potpisao sam te zbog toga' ", rekao je Mijatović.

Iako je u Španiji imao uspešnu igračku karijeru, rekao je da mu je često nedostajao duh Partizana i saigrač Gordan Petrić.

"Kada pričamo o igračima sa kojima sam igrao u Partizanu, ne može da bude niko drugi osim Gordana Petrića. Ja sam bio Skraćeni, pošto nisam mnogo visok, a ja sam njega zvao Glavonja. I onda sam više puta pomislio: 'Sad bi bilo dobro da je Glavati tu, da se zezamo' ", naveo je.

"Verovatno i on kad je negde igrao, verovatno je rekao: 'Bilo bi dobro da je onaj Skraćeni tu.' Bio sam kroz karijeru u drugim klubovima voljen od saigrača, ali definitivno me niko nije voleo kao Gordan Petrić", dodao je bivši fudbaler Real Madrida, Valensije, Fjorentine i Levantea.

Dolaskom nove uprave, u klubu su renovirane svlačionice, sređeni tereni i novi reflektori na Teleoptiku, a Mijatović je rekao da je urađeno mnogo toga "i ono što se vidi i ono što se ne vidi".

"Spremamo i novi medicinski centar, apartmane za prvi tim, želimo da igrači više vremena provode na Teleoptiku. To je njihovo radno mesto", istakao je.

On je poručio igračima Partizana svih selekcija da moraju da shvate gde igraju.

"To je istorijski klub. Najveći klub. Svi smo mi prolazni, ali grb ostaje. Ne može svako da igra za Partizan, ali svako ko ima talenat i ambiciju dobiće šansu da bude deo ovog kluba. Kad dođe šansa, moraš biti spreman. Treniraj svaki dan kao da ćeš sledećeg dana igrati od početka utakmice, jer može da se desi da dobiješ šansu, ali ako nisi spreman, nećeš je iskoristiti. I onda ti opet neko drugi bude kriv. Rad, posvećenost i profesionalizam, to su temelji", rekao je Mijatović.