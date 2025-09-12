Slušaj vest

Isak je poslednji meč u potpunosti odigrao 25. maja u Premijer ligi, a nakon toga trenirao je odvojeno i odbio da ponovo zaigra za Njukasl kako bi isposlovao transfer. Proveo je svega dvadesetak minuta na terenu u dresu Švedske u ponedeljak.

Liverpul je švedskog reprezentativca doveo poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka za 144 miliona evra, bez uračunatih bonusa, a Slot naglašava da klub ne želi da rizikuje novu povredu.

"Ne očekujte da igra 90 minuta u svakom meču. To sigurno neće biti slučaj u narednim nedeljama. Propustio je pripreme i tri, četiri meseca timskih treninga. Moramo da ga vraćamo postepeno", rekao je trener.

Slot je zahvalio selektoru Švedske Jonu Dal Tomasonu na pažljivoj upotrebi napadača.

"Imao je dve vrlo važne utakmice, ali je razumeo da bi u suprotnom rizikovali Isakovu povredu i dužu pauzu", istakao je Holanđanin.

"Mi ga nismo doveli na dve nedelje, već na šest godina. To navijači moraju da imaju u vidu ako ga izvedem iz igre ili ako dobije samo nekoliko minuta. Sve radimo zbog njegovog dugoročnog zdravlja", dodao je Slot.

Liverpul se posle tri pobede na startu Premijer lige nalazi na vrhu tabele. U nedelju gostuje Barnliju, a potom ga očekuju dva duela na "Enfildu", protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona i Evertona u prvenstvu.