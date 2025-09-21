Utakmica između OFK Beograda i Partizana u desetom kolu Superlige Srbije biće odigrana u Zaječaru
OFK BEOGRAD PROMENIO STADION ZA MEČ SA PARTIZANOM: Romantičari ponovo na starom mestu..
Ovakva odluka znači da će se igrači kluba sa Karaburme posle četiri meča, koji su igrali kao domaćini u Staroj Pazovi, tačnije u Sportskom centru FSS, vratiti ponovo stadionu u Zaječar, gde su odigrali većinu svojih utakmica prošle sezone kao domaćini.
OFK Beograd je i prošle sezone takođe bio domaćin Partizanu na pomenutom terenu, gde su u utakmici koja se igrala u sklopu domaćeg šampionata uspeli i da pobede.
Partizan se sada nalazi u nezavidnoj poziciji zbog poraza u derbiju.
Utakmica desetog kola, OFK Beograd – Partizan, na programu je u subotu od 18,30.
