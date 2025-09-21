Slušaj vest

Ovakva odluka znači da će se igrači kluba sa Karaburme posle četiri meča, koji su igrali kao domaćini u Staroj Pazovi, tačnije u Sportskom centru FSS, vratiti ponovo stadionu u Zaječar, gde su odigrali većinu svojih utakmica prošle sezone kao domaćini.

OFK Beograd je i prošle sezone takođe bio domaćin Partizanu na pomenutom terenu, gde su u utakmici koja se igrala u sklopu domaćeg šampionata uspeli i da pobede.

Partizan se sada nalazi u nezavidnoj poziciji zbog poraza u derbiju.

Utakmica desetog kola, OFK Beograd – Partizan, na programu je u subotu od 18,30.

Navijači Partizana dobacuju fudbalerima Zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković