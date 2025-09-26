Slušaj vest

Klub iz Bačke Topole je na Banovom Brdu, u devetom kolu Super lige Srbije, izgubio od Čukaričkog rezultatom 4:2.

U TSC-u su nezadovoljni suđenjem Pavla Ilića zbog čega su se oglasili saopštenjem u kojem ističu da je glavni arbitar napravio više grešaka na njihovu štetu.

Saša Jovanović je na toj utakmici doneo prednost TSC-u u 14. minutu, ali su Sambu Sisoko (u 23. minutu) i Slobodan Tedić (iz penala u 29. minutu) doneli preokret "Brđanima".

Uroš Miladinović je (u 55. minutu) povisio prednost Čukaričkog, a nakon što je Mezel (u 76. minutu) smanjio na 3:2, TSC je ostao sa igračem manje pošto je Dimoski u 82. minutu dobio direktan crveni karton.

Konačni rezultat je postavio Tedić u 93. minutu utakmice.

Saopštenje TSC-a prenosimo u celosti:

"Nakon utakmice odigrane u nedelju protiv FK Čukarički na Banovom Brdu, FK TSC je dužan da se obrati sportskoj javnosti i svojim navijačima.

Svesni smo da u ovom trenutku ne igramo na nivou koji se očekuje od TSC-a i na koji smo navikli naše navijače prethodnih godina. Naša ekipa se još uhodava i traži najbolju verziju sebe, na kojoj se uporno, svakodnevno radi. Zbog toga, kao ozbiljan klub, radimo i preuzimamo odgovornost za trenutne rezultate i igru.

Pre svega čestitamo sportskom rivalu kojeg jako poštujemo i radujemo se svakoj prilici za nadmetanje sa Čukaričkim. Istovremeno, jasno je da protiv tako kvalitetnih protivnika sa kojima se rame uz rame takmičimo godinama, ne možemo nadati se uspehu za koji krvavo radimo - uz okove u koje nas je okovao glavni sudija Pavle Ilić.

I nije prvi put! Dobro pamtimo polufinale kupa iz Novog Sada kada nas je isti zakinuo, za nas, istorijski uspeh, na sramotu cele Srbije. Za “kaznu", sudio je i finale istog takmičenja nedelju dana kasnije. Od tada, umesto da se stanje popravi, svedoci smo nastavka istog scenarija.

Mi smo dali svu podršku dolasku neutralnog i neopterećenog stručnjaka, izabranog u liku gospodina Mesine, da podigne nivo suđenja u našoj zemlji, promoviše kvalitetne, degradira nekvalitetne, nešto što sport, kroz dešavanja na terenu, radi svaki dan.

Umesto unapređenja, dobili smo pokrivanje kolege u očitim ponovljenim greškama i dvostrukim kriterijumima, frazetinama o „proceni intenziteta kontakta“ kod suđenog, a ni ne pogledanog penala, znatno jačeg intenziteta i kontakta na suprotnoj strani, sve u trenucima kada se utakmica lomi i „slobodnom sudijskom uverenju“. Crveni karton iz klizećeg starta iz bočne pozicije, bez podignutog đona, bez namere, bez intenziteta, ma, ova odluka je u najmanju ruku smešna.

Nakon ovakve sramote očekivali smo jasno i brzo reagovanje – da sudija Pavle Ilić bude skinut sa liste sudija Superlige barem deset utakmica. To bi bila minimalna mera pravde i signala da u sudijskoj organizaciji postoji volja da se štiti integritet takmičenja. Nakon saopštenja i analize suđenja utakmice, čini nam se da nema ni najmanje volje da se bilo šta promeni u srpskom fudbalu.

FK TSC će nastaviti da se bori na terenu, svestan svojih mana i odlučan da ih ispravi. Međutim, nikada nećemo pristati da ćutimo dok se od našeg rada, truda i snova pravi predmet podsmeha i omalovažavanja i dok se, pred očima cele javnosti, odigrava farsa nazvana sasvim pogrešnom formulacijom - regularno suđenje", stoji u saopštenju TSC-a.

