Iz minuta u minut
SUPERLIGA SRBIJE
NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Kruševcu leče evropske rane! Milojević izveo "drugi" tim
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Napretku u Kruševcu u utakmici 11. kola Superlige Srbije.
Zvezda se nakon nesrećnog poraza u Portu u Ligi Evrope okreće ponovo obavezama u domaćem šampionatu
Meč na stadionu "Mladost" počinje u 19 časova.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
18:08
Sastavi:
Napredak: Savić, Vukajlović, Vulić, Laban, Zličić, Čubra, Šubert, Bogdanovski, Drobnjak, Šarić, Miletić
Crvena zvezda: Mateus, Stanković, Leković, Rodrigao, Seol, Hendel, Badžo, Kostov, Lučić, Milson, Damjanović
Reaguj
Komentariši