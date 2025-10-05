Svi događaji
Od najnovijeg
18:08

Sastavi:

Napredak: Savić, Vukajlović, Vulić, Laban, Zličić, Čubra, Šubert, Bogdanovski, Drobnjak, Šarić, Miletić

Crvena zvezda: Mateus, Stanković, Leković, Rodrigao, Seol, Hendel, Badžo, Kostov, Lučić, Milson, Damjanović

17:33

Batak pred Zvezdu

Ne propustiteFudbalBATAK PRED DOLAZAK ZVEZDE: Moramo da budemo odlučni i jako dobri u završnici
Radoslav Batak, novi trener Napretka

17:32

Milojević pred Napredak

Ne propustiteFudbalDUGAČKA JE LISTA POVREĐENIH FUDBALERA CRVENE ZVEZDE: Vladan Milojević zabrinuo "delije"!
profimedia-1042839825.jpg

17:29

Zvezda nakon Porta u Kruševcu

Ne propustiteFudbalTRAGEDIJA ZVEZDE U ZMAJEVOM GNEZDU: Crveno-beli sjajno parirali favorizovanom Portu, domaćin golom u 89. minutu naneo bolan poraz srpskom šampionu!
profimedia-1042861062.jpg

17:23

Zvezda maksimalna

Crvena zvezda je trenutno druga na tabeli sa maksimalnih 24 boda iz osam utakmica. Međutim crveno-beli imaju dve utakmice manje od vodećeg Partizana koji ima 25 bodova.