SELEKTOR ENGLESKE IZOSTAVIO BELINGEMA, FODENA I GRILIŠA, PA PORUČIO: Moraju da imaju želju da se vrate
Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je danas da igrači koji nisu pozvani za oktobarske utakmice moraju biti motivisani "željom da se vrate" u nacionalni tim.
Tuhel je ovog meseca sa spiska reprezentacije izostavio Džuda Belingema, Fila Fodena i Džeka Griliša. Engleska je u prijateljskom meču savladala Vels 3:0 na Vembliju, a u utorak je očekuje kvalifikacioni duel za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Letonije u Rigi.
"Šta treba da osećaju oni koji nisu u sastavu kada gledaju Englesku kako igra? Želju da se vrate, volju da ponovo budu deo ekipe", rekao je Tuhel na konferenciji za medije u Rigi.
"U fudbalskoj naciji kao što je Engleska uvek postoji veliki broj talentovanih igrača i potrebno je praviti teške izbore. Oni koji su sada sa nama moraju da se osećaju privilegovano, ali i da pokažu želju da zadrže svoj dres. Oni koji nisu u timu treba da osete poriv da budu deo njega kad se sledeća prilika ukaže. Vrata su uvek otvorena, sve zavisi od ponašanja i učinka", dodao je selektor.
Tuhel je naglasio da je želeo da zadrži okosnicu septembarskog sastava jer je bio zadovoljan kako su igrači reagovali na i van terena.
Džud Belingem i Fil Foden su zbog povreda propustili prethodni ciklus, a njihovo ponovno izostavljanje izazvalo je brojne komentare u engleskim medijima, kao i nepozivanje Džeka Griliša, koji je bio u odličnoj formi u Evertonu.
Engleska će obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo 2026. već ukoliko pobedi Letoniju, dva kola pre kraja kvalifikacija.