Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je danas da igrači koji nisu pozvani za oktobarske utakmice moraju biti motivisani "željom da se vrate" u nacionalni tim.

Tuhel je ovog meseca sa spiska reprezentacije izostavio Džuda Belingema, Fila Fodena i Džeka Griliša. Engleska je u prijateljskom meču savladala Vels 3:0 na Vembliju, a u utorak je očekuje kvalifikacioni duel za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Letonije u Rigi.

"Šta treba da osećaju oni koji nisu u sastavu kada gledaju Englesku kako igra? Želju da se vrate, volju da ponovo budu deo ekipe", rekao je Tuhel na konferenciji za medije u Rigi.

"U fudbalskoj naciji kao što je Engleska uvek postoji veliki broj talentovanih igrača i potrebno je praviti teške izbore. Oni koji su sada sa nama moraju da se osećaju privilegovano, ali i da pokažu želju da zadrže svoj dres. Oni koji nisu u timu treba da osete poriv da budu deo njega kad se sledeća prilika ukaže. Vrata su uvek otvorena, sve zavisi od ponašanja i učinka", dodao je selektor.

Tuhel je naglasio da je želeo da zadrži okosnicu septembarskog sastava jer je bio zadovoljan kako su igrači reagovali na i van terena.

Džud Belingem i Fil Foden su zbog povreda propustili prethodni ciklus, a njihovo ponovno izostavljanje izazvalo je brojne komentare u engleskim medijima, kao i nepozivanje Džeka Griliša, koji je bio u odličnoj formi u Evertonu.

Engleska će obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo 2026. već ukoliko pobedi Letoniju, dva kola pre kraja kvalifikacija.