Jedini gol postigao je Džud Belingem u 58. minutu, na asistenciju Vinisijusa Žuniora.

Ubrzo je stigla kazna i Real je osvojio tri boda. Po završetku meča, Vlahović je govorio za italijanski Skaj gde je, za početak, sumirao utiske sa meča protiv Reala.

- Ne želim da kažem nešto što bi moglo pogrešno da se protumači, ali nastup jednostavno nije bio na nivou Juventusa. Napuštamo ovo mesto sa porazom, ali je igra bila znatno bolja. Sada moramo da se fokusiramo na Lacio i još jedno veoma teško gostovanje - počeo je priču Dušan Vlahović, a zatim dodao:

- Video sam velike promene u odnosu na utakmicu sa Komom, kao i u mnogim drugim mečevima ove sezone. Razgovarali smo posle te utakmice i usaglasili smo se da moramo da imamo isti mentalitet u svakoj utakmici, bilo da igramo protiv Real Madrida ili, uz svako dužno poštovanje, protiv Koma. Moramo da imamo isti pristup i poniznost jer samo tako možemo da dođemo do rezultata. Nije moguće da jedan tako veliki klub ima tolike oscilacije iz meča u meč jer ovog vikenda nismo bili na nivou Juventusa.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Real - Juventus Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač otkrio je i da zna recept za izlaz iz krize.

- Moramo da radimo i da razgovaramo svakog dana jer mislim da svi daju 100 odsto, ali to nije dovoljno. Moramo svakodnevno da razgovaramo o ovoj situaciji, to je jedini način da napredujemo. U suprotnom ponovo upadamo u iste oscilacije. Moramo da podignemo nivo igre.

To što se vratio u startnu postavu nije želeo da stavlja u prvi plan.

- Trener odlučuje. Kao što sam rekao pre tri meseca, stojim na raspolaganju klubu, radim najbolje što mogu i ispunjavam ono što se od mene traži - zaključio je Dušan Vlahović.

BONUS VIDEO: