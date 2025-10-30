VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA: Velika bitka u Novom Sadu, Handel se obrukao!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Vojvodini u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije.
Meč se igra u Novom Sadu na stadionu "Karađorđe" sa početkom u 18 časova.
Foto galerija iz Novog Sada
21. minut - Velika šansa za Zvezdu
Šutirao je Katai sa ivice šesnaesterca, Rosić kratko odbio loptu koja dolazi do Kostova. On je vratio loptu do Handela koji je sa pet metara promašio ceo fudbal.
11. minut - Mateus se istakao
Dva dobra pokušaja fudbalera Vojvodine. Najpre je pokušao Vidosavljević, a potom i Kokanović.
9. minut - Obostrano otvorena igra
Vojvodina je hrabro ušla u meč, prete šampionu. Nema još uvek pravih prilika.
4. minut - Poništen penal za Zvezdu
Nakon što je Kostov pogodio Tanjgu u ruku, dosuđen je penal za Zvezdu. Ipak nakon VAR intervencije sudija Pavle Ilić je poništio svoju odluku i igra je nastavljena.
Sastavi:
Vojvodina: Rosić – L. Nikolić, Sinčendže, Tanjga, Bukinac - Petrović, Kokanović - Vidosavljević, Mustafa, Ranđelović - Vukanović
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Leković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Kostov, Handel, Ivanić - Katai
Zvezda uzdrmana stiže u Novi Sad
Crveno-beli se nalaze u krizi igre i rezultata. Zvezda je nakon poraza od Brage u Ligi Evrope, od 2:0 i vrlo blede partije podbacila i u Nišu, gde je odigrala bez golova protiv Radničkog.
Aktuelni šampion tako je prekinuo maksimalan niz u domaćem šampionatu i sada ima 31 bod iz 11 mečeva, koliko i Partizan na drugom mestu, ali uz utakmicu više od crveno-belih.
Vojvodina je treća na tabeli, sa 24 boda iz 12 mečeva.