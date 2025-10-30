Svi događaji
18:33

Foto galerija iz Novog Sada

Foto galerija iz Novog Sada

18:30

28. minut - Zvezda sve ofanzivnija

Crveno-beli pritiskaju, Vojvodina opasna iz kontranapada.

18:23

21. minut - Velika šansa za Zvezdu

Šutirao je Katai sa ivice šesnaesterca, Rosić kratko odbio loptu koja dolazi do Kostova. On je vratio loptu do Handela koji je sa pet metara promašio ceo fudbal.

18:22

Navijači Vojvodine traže novi stadion

FK Vojvodina

18:15

11. minut - Mateus se istakao

Dva dobra pokušaja fudbalera Vojvodine. Najpre je pokušao Vidosavljević, a potom i Kokanović.

18:13

9. minut - Obostrano otvorena igra

Vojvodina je hrabro ušla u meč, prete šampionu. Nema još uvek pravih prilika.

18:08

4. minut - Poništen penal za Zvezdu

Nakon što je Kostov pogodio Tanjgu u ruku, dosuđen je penal za Zvezdu. Ipak nakon VAR intervencije sudija Pavle Ilić je poništio svoju odluku i igra je nastavljena.

18:02

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je derbi meč u Novom Sadu, zaostala utakmica iz 3. kola.

17:08

Sastavi:

Vojvodina: Rosić – L. Nikolić, Sinčendže, Tanjga, Bukinac - Petrović, Kokanović - Vidosavljević, Mustafa, Ranđelović - Vukanović

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Leković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Kostov, Handel, Ivanić - Katai

16:38

Tanjga uoči Zvezde

Miroslav Tanjga

16:38

Milojević pred Vojvodinu

Vladan Milojević

16:32

Zvezda uzdrmana stiže u Novi Sad

Crveno-beli se nalaze u krizi igre i rezultata. Zvezda je nakon poraza od Brage u Ligi Evrope, od 2:0 i vrlo blede partije podbacila i u Nišu, gde je odigrala bez golova protiv Radničkog.

Aktuelni šampion tako je prekinuo maksimalan niz u domaćem šampionatu i sada ima 31 bod iz 11 mečeva, koliko i Partizan na drugom mestu, ali uz utakmicu više od crveno-belih.

Vojvodina je treća na tabeli, sa 24 boda iz 12 mečeva.