Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Vojvodini u zaostaloj utakmici 3. kola Super lige Srbije.

Meč se igra u Novom Sadu na stadionu "Karađorđe", a navijači domaćeg tima su pre početka meča poslali jasnu poruku.

Aleksandar Katai na meču Vojvodina - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, navijači Vojvodine traže novi stadion, pa su samim tim preko tribine razvili transparent na kojem je pisalo:

- Novi Sad čeka novi stadion!

WhatsApp Image 2025-10-30 at 6.02.14 PM.jpeg
Foto: Screenshot

Ne propustiteFudbalTANJGA OPTIMISTA PRED ZVEZDU: Znamo protiv koga igramo, naš cij je da pobedimo!
Miroslav Tanjga
FudbalVOŠINA GENERACIJA 2011. GODIŠTE: Prosečno pobeđuje devet razlike!
Đorđe Dimitrić
FudbalOTAC I SIN DOBILI CRVENE KARTONE! Nezapamćena scena na utakmici Partizan - Vojvodina (VIDEO)
Miroslav Tanjga.jpg
FudbalNOVOSAĐANI ŽELE TRI BODA PROTIV RADNIČKOG! Lazar Nikolić poručuje: "Maksimalno fokusirani dočekujemo meč i želimo da izađemo kao pobednici"
Lazar Nikolić

Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivan susret Izvor: MONDO/Milutin Vujičić