NAVIJAČI VOJVODINE NA MEČU PROTIV ZVEZDE RAZVILI TRANSPARENT SA JASNOM PORUKOM! Poznato je šta žele da dobiju, pogledajte šta su istakli preko tribine! FOTO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Vojvodini u zaostaloj utakmici 3. kola Super lige Srbije.
Meč se igra u Novom Sadu na stadionu "Karađorđe", a navijači domaćeg tima su pre početka meča poslali jasnu poruku.
Aleksandar Katai na meču Vojvodina - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Naime, navijači Vojvodine traže novi stadion, pa su samim tim preko tribine razvili transparent na kojem je pisalo:
- Novi Sad čeka novi stadion!
Foto: Screenshot
