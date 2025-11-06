CRVENA ZVEZDA - LIL: Jedno iznenađenje u timu Vladana Milojevića! Crveno-beli nikad defanzivniji
Fudbaleri Crvene zvezde u okviru 4. kola Lige Evrope dočekuju francuski Lil.
Utakmica se igra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić".
Zvezda nikad defanzivnija
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izveo je prilično defanzivan sastav.
U timu su tri zadnja vezna, Elšnik, Krunić i Handel.
Ofanzivu čine Radonjić i Ivanić po krilu, kao i centarfor Arnautović.
PAOK kao putokaz Zvezdi
Fudbaleri Lila u prva tri kola su sakupili šest bodova, imaju dve pobede i jedan poraz.
Lil je u prvom kolu na domaćem terenu savladao Bran 2:1, potom slavio u gostima kod Rome 1:0.
Jedini poraz je doživeo u prošlom kolu, kada je izgubio od PAOK-a kod kuće 3:4.
Pobeda vodi ka gornjem delu tabele
Crvena zezda je uoči 4. kola pri dnu tabele sa jednim osvojenim bodom.
Međutim, pobeda protiv Lila sigurno bi vinula crveno-bele ka mestu koje vodi u baraž. Naravno, ostalo je još dosta kola do kraja, samim tim i mogućnosti da se Zvezda nađe i u prvih osam koji idu direktno u osminu finala. Trenutno je na osmom mestu Bran koji ima šest bodova.
Izjava Vladana Milojevića uoči duela sa ekipom Lila
Trofejni šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević ističe da je ekipa u krizi, većoj od očekivane, ali da se nada pozitivnom rezultatu koji bi bio veoma značajan u ovom trenutku:
"Ne bežim od toga da li je utakmica došla u teškom trenutku, mi ne možemo da bežimo od toga. U krizi smo, ali smo dosta o tome pričali. Na meni kao treneru je najveća odgovornost, na mom stručnom štabu, ali i na igračima. Ispričali smo se iskreno, vreme je da delujemo. Nemamo drugi izlaz, nema drugog izlaza, samo pozitivni rezultati, moramo da vratimo Zvezdu gde treba da bude. Da li smo očekivali ovo? Jesmo, ali ne u ovakvom obimu. Ima tu dosta stvari, svaki izgovor se pretvara u neki alibi, ali smo imali dosta povređenih igrača, koji nisu mogli da uđu u ritam, sve je to trebalo da uklopimo, reprezentativna pauza, nisu igrači tu, igraju na četiri dana. Ono što mi je drago jeste da nećemo imati povređenih igrača i vidim po njima da jedva čekaju da utakmica počne. Šta reći o Lilu, videli ste Seltik, Porto, pa i Bragu, svrstao bi ih među velike ekipe, oni su bili učesnik LŠ, imaju momentum, osim poraza od PAOK-a koji su imali. To je ekipa sa dosta rotacija, dobro se brane, imaju kvalitetne pojedince. Moramo da razmišljamo više o nama, nego o njima. Njima ful respekt, kao prema svakom protivniku. Miloš Veljković je spreman za utakmicu, sem Babičke koji duže vreme neće biti sa nama i Zarića, mislim da nemamo nikakvih problema."
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - LIL
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Džon Bruks (Engleska)
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Radonjić, Handel, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.
LIL: Ozer - Santos, Mandi, Mbemba, Veronk - Buadi, Bentoleb - Broholm, Mukau, Koreira - Igamane. Trener: Bruno Ženesio