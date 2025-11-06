Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lil u utakmici 4. kola Lige Evrope.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Stadion nije ispunjen kao što smo navikli na međunarodnim utakmicama Zvezde, ali zato su Delije ponovo napravile originalnu koreografiju.

Na severnoj tribini podignuta je moćna koreografija: veliki džojstik, kabl koji je „priključen“ direktno u teren, uz jasnu poruku igračima

"Igraj najbolje što znaš".

Delije su ovom parolom hteli da poruče crveno-belima da večeras budu maksimalno fokusirani i da daju sve od sebe protiv favorizovanog rivala.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Koreografija na Marakani Izvor: Kurir

Razočaravajuća poseta na Marakani Izvor: Kurir