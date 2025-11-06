Delije simbolično dale vetar u leđa igračima Zvezde
LIGA EVROPE
MOĆNA KOREOGRAFIJA DELIJA: Navijači Zvezde od svojih ljubimaca traže samo jedno!
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
Stadion nije ispunjen kao što smo navikli na međunarodnim utakmicama Zvezde, ali zato su Delije ponovo napravile originalnu koreografiju.
Na severnoj tribini podignuta je moćna koreografija: veliki džojstik, kabl koji je „priključen“ direktno u teren, uz jasnu poruku igračima
"Igraj najbolje što znaš".
Delije su ovom parolom hteli da poruče crveno-belima da večeras budu maksimalno fokusirani i da daju sve od sebe protiv favorizovanog rivala.
