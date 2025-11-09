Spartak - Crvena zvezda: 16.00
Iz minuta u minut
Fudbal
SPARTAK - CRVENA ZVEZDA! Crveno-beli u Subotici traže izlaz iz superligaške krize! /POZNATI SASTAVI/
Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju Spartaku u Subotici u okviru 15. kola Superlige Srbije.
Meč je na programu u nedelju od 16 časova, sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Uživo
15:10
Poznati sastavi:
Spartak: Vulić – Sekulić, Subotić, Kolarić – Stojanović, Bešić, Leo Antonio, Čejić – Bonsu Osei, Tomović, Linkoln.
Crvena zvezda: Mateus – Seol, Leković, Učena, Tiknizjan – Elšnik, Krunić – Milson, Kostov, Katai – Duarte.
