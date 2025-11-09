Svi događaji
15:10

Poznati sastavi:

Spartak: Vulić – Sekulić, Subotić, Kolarić – Stojanović, Bešić, Leo Antonio, Čejić – Bonsu Osei, Tomović, Linkoln.

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Leković, Učena, Tiknizjan – Elšnik, Krunić – Milson, Kostov, Katai – Duarte.

15:08

Izjava Vladana Milojevića pred današnju utakmicu!

zvezda-press-505497.JPG

15:08

Ko prenosi utakmicu?

ZVEZDA-LIL_014.jpg

15:05

Kakve su kvote?

zvezda-lille-509935.JPG