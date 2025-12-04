CRVENA ZVEZDA - ČUKARIČKI: Crveno-beli vode, Brđani promašuju! Mateus blista!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Čukarički u zaostaloj utakmici 6. kola Superlige Srbije.
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 19 časova.
30. minut - Zvezda preuzima inicijativu
Crveno-beli sui konačno uspeli da prebace težište igre na polovin rivala.
23. minut - Mateus blista
Nova dobra akcija Čukaričkog i još jedna sjajna intervencija Mateusa.
17. minut - Neverovatni promašaji Čukaričkog
Ređaju se šanse pred golom Zvezde, neverovatno je kako Čukarički nije postigao gol do sada.
Prošao je Sise po desnoj strani i poslao loptu na drugu stativu, tu se našao Miladinović, ali nije uspeo da savlada Mateusa, jer je loše šutirao.
13. minut - GOL - 1:0 - Veljković
Nakon kornera sa desne strane i odbitka lopta dolazi do Veljkovića koji je sa tri metra ubacio loptu u mrežu.
9. minut - Velika šansa za Čukarički
Opet Sise. Izašao je sam ispred Mateusa, a Mateus fantastično intervenisao i sprečio siguran pogodak.
6. minut - Dobar pokušaj Sisea
Prva šansa za Čukarički. Sise je odlično šutirao sa ivice šesnaesterca, zamalo pored gola,
5. minut - Katai je bio sebičan
Nakon greške u odbrani Čukaričkog , lopta dolazi do Kataija koji šutira pored gola iskosa sa desne strane. Čini se da je imao boljih rešenja pošto je imao usamljenog Duartea na drugoj stativi.
Sastavi:
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Leković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Kostov, Katai, Ivanić - Duarte.
ČUKARIČKI: Kaličanin - Cvetković, Miletić, Tomović, Tošić - Jovančić, Mijailović - Sise, Matijašević, Miladinović - Tedić.