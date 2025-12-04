Svi događaji
Od najnovijeg
19:31

30. minut - Zvezda preuzima inicijativu

Crveno-beli sui konačno uspeli da prebace težište igre na polovin rivala.

19:28

Foto galerija sa Marakane

Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

19:25

23. minut - Mateus blista

Nova dobra akcija Čukaričkog  i još jedna sjajna intervencija Mateusa.

19:19

17. minut - Neverovatni promašaji Čukaričkog

Ređaju se šanse pred golom Zvezde, neverovatno je kako Čukarički nije postigao gol do sada.

Prošao je Sise po desnoj strani i poslao loptu na drugu stativu, tu se našao Miladinović, ali nije uspeo da savlada Mateusa, jer je loše šutirao.

19:15

13. minut - GOL - 1:0 - Veljković

Nakon kornera sa desne strane i odbitka lopta dolazi do Veljkovića koji je sa tri metra ubacio loptu u mrežu.

19:10

9. minut - Velika šansa za Čukarički

Opet Sise. Izašao je sam ispred Mateusa, a Mateus fantastično intervenisao i sprečio siguran pogodak.

19:08

6. minut - Dobar pokušaj Sisea

Prva šansa za Čukarički. Sise je odlično šutirao sa ivice šesnaesterca, zamalo pored gola,

19:06

5. minut - Katai je bio sebičan

Nakon greške u odbrani Čukaričkog , lopta dolazi do Kataija  koji šutira pored gola iskosa sa desne strane. Čini se da je imao boljih rešenja pošto je imao usamljenog Duartea na drugoj stativi.

19:01

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč na Marakani.

18:03

Sastavi:

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Leković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Kostov, Katai, Ivanić - Duarte.

ČUKARIČKI: Kaličanin - Cvetković, Miletić, Tomović, Tošić - Jovančić, Mijailović - Sise, Matijašević, Miladinović - Tedić.

16:14

Milojević pred Čukarički

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ PRED ČUKARIČKI: Čekaju nas velika iskušenja
Vladan Milojević

16:07

Zvezda igra za prvo mesto na tabeli

Crveno-beli su trenutno drugi na tabeli sa 38 bodova iz 16 mečeva. U slučaju pobede Zvezda će preskočiti vodeći Partizan koji ima 40 bodova iz 17 utakmica.