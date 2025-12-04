Domaćin vodi od 12. minuta...
Fudbal
VELJKOVIĆ KAZNIO PROMAŠAJE ČUKARIČKOG! Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Brđana! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju Čukarički u zaostaloj utakmici 6. kola Superlige Srbije, a nakon 12. minuta igre rezultat je 1:0.
Počeo je Čukarički na sjajan način, imao nekoliko odličnih šansi u početku meča, ali je kazna stigla u 12. minutu kada je Miloš Veljković zatresao mrežu Brđana.
Miloš Veljković u Staroj Pazovi Foto: Fss
Vidi galeriju
Nakon kornera sa leve strane i odbitka lopta dolazi do Veljkovića koji je sa tri metra bez većih problema ubacio loptu u mrežu.
Pogledajte ovaj gol:
Gosti su najbolju šansu imali u 9. minutu kada je Sise izašao sam ispred Mateusa, ali je Zvezdin golman fantastično intervenisao i sprečio siguran pogodak.
Reaguj
Komentariši