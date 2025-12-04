Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju Čukarički u zaostaloj utakmici 6. kola Superlige Srbije.

Domaći tim vodi rezultatom 2:0, pošto je prednost duplirao Aleksandar Katai u 54. minutu, i to na neverovatan način.

Ovaj gol ide na dušu golmana Čukaričkog Lazara Kaličanina, koji je napravio veliki kiks i poklonio gol rivalu.

Mladi čuvar mreže promašio je loptu prilikom ispucavanja, a Kataiju nije bilo teško da zatrese praznu mrežu.

