Katai lako duplirao prednost...
Fudbal
KATAI NIKADA U ŽIVOTU NIJE POSTIGAO LAKŠI GOL, KIKS GOLMANA ČUKARIČKOG OBILAZI SRBIJU! Pogledajte kako je Lazar Kaličanin poklonio Zvezdi gol! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju Čukarički u zaostaloj utakmici 6. kola Superlige Srbije.
Domaći tim vodi rezultatom 2:0, pošto je prednost duplirao Aleksandar Katai u 54. minutu, i to na neverovatan način.
Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Ovaj gol ide na dušu golmana Čukaričkog Lazara Kaličanina, koji je napravio veliki kiks i poklonio gol rivalu.
Mladi čuvar mreže promašio je loptu prilikom ispucavanja, a Kataiju nije bilo teško da zatrese praznu mrežu.
Pogledajte:
Reaguj
Komentariši